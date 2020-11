Casado anuncia una esmena de totalitat als PGE perquè posen un "pal a la roda de la recuperació"

El president de PP, Pablo Casado, ha anunciat aquest divendres des de Barcelona que el Grup Popular presentarà una esmena a la totalitat al projecte de pressupostos generals de l'Estat (PGE) del 2021 perquè posen un "pal a la roda de la recuperació".





Casado, que s'ha reunit amb la patronal catalana, ha assenyalat que els comptes del Govern de coalició de PSOE i Unides Podem segueixen "la mateixa recepta de sempre" i comporten "atur, deute, dèficit i malbaratament", al temps que "disparen els impostos ". Al seu entendre, és "just el contrari al que cal fer".





Aquest divendres a les 14 hores acaba el termini per registrar al Congrés esmenes de totalitat contra el projecte de pressupostos generals de l'Estat de 2021. Això sí, el Govern de coalició ja s'ha assegurat una majoria suficient per derrotar-les en el Ple de la propera setmana, primer examen parlamentari als comptes.





La votació d'aquestes esmenes està prevista per al proper dijous, 12 de novembre, però el Govern no necessita majories qualificades i en té prou amb sumar vots suficients per rebutjar els suports a les esmenes a la totalitat que es presentin, que es voten d'una tacada ja que totes persegueixen el mateix: la devolució del projecte de Pressupostos a Govern.