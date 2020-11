La principal diferència entre aquest coronavirus i els anteriors és la seva capacitat per infectar tots els teixits

El viròleg expert en coronavirus i disseny de vacunes del Centre Nacional de Biotecnologia (CNB-CSIC), el doctor Luis Enjuanes, ha assegurat que, dels tres coronavirus humans que són patogènics per a l'home i que van aparèixer el 2002, 2012 i 2019, aquest últim "no deixa de sorprendre" perquè ha adquirit "un petit fragment en la proteïna de les espícules que facilita la infecció de pràcticament tots els teixits del cos humà", en contrast amb els anteriors, permetent-causar "qualsevol tipus de patologia", no només respiratòries.













Així ho ha posat de manifest durant la conferència 'Coronavirus humans patogènics: sorpreses i protecció enfront dels mateixos', en el marc de les jornades 'La pandèmia de coronavirus i el seu impacte', organitzades per la Real Acadèmia de Ciències Exactes, Físiques i naturals (RAC) i la Societat Espanyola de Virologia (SEV).





Així mateix, ha afegit que "els virus són bons estrategues i n'hi ha que ideen sistemes per neutralitzar les defenses de l'hoste (l'anomenada resposta immune i innata, que és la primera que emergeix en tres o quatre hores)". Segons conclou l'expert, s'ha observat que en al menys un 14 per cent dels pacients infectats, el virus fa que les persones infectades produeixin una reacció autoimmune mitjançant la qual indueixen anticossos contra l'interferó, anul·lant així el primer i principal sistema de defensa que actua en les primeres hores.





Per la seva banda, el vicepresident de la RAC viròleg del Centre de Biologia Molecular Severo Ochoa, Esteban Domingo Solans, ha assegurat que la situació actual suposa "un doble repte científic i social, a causa d'un virus poc conegut i un planeta globalitzat i hiperconnectat en el qual es fa difícil identificar les informacions rigorosament contrastades ".





L'EFICÀCIA I SEGURETAT DE LES VACUNES





D'altra banda, el doctor Agustí Portela, de l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS), expert en tramitació i aprovació de vacunes i assessor de l'Agència Europea de l'Medicament (EMA), ha incidit que tant l'AEMPS com la EMA "garanteixen a la societat que els medicaments i, en particular, les vacunes, compleixen amb les garanties de qualitat, seguretat, eficàcia, informació i accessibilitat adequades".





Així, durant la seva xerrada 'El procés d'autorització d'una vacuna humana: actualització de les vacunes COVID-19', l'especialista ha volgut ressaltar que aquest procés "no s'està fent a costa que la qualitat de les vacunes no estigui garantida, doncs els procediments que s'han utilitzat fins ara per garantir la qualitat de les vacunes no s'ha canviat ".





En aquest sentit, s'ha posat èmfasi que de la mateixa manera que passa amb altres vacunes ja aprovades, en aquest cas, també s'han d'obtenir evidències dels assajos clínics en marxa que garanteixin l'eficàcia i seguretat de les vacunes enfront del coronavirus, com apunta l'especialista. Ara bé, a l'hora de parlar de quan estarà disponible a Espanya una vacuna enfront de la COVID-19, el doctor Portela ha recordat que, de moment, s'han signat contractes amb tres companyies farmacèutiques que asseguren la disponibilitat de, al menys, 800 milions de dosis de vacunes per fer front a la pandèmia i s'està negociant amb altres per disposar de dosis addicionals.





"Totes aquestes dosis es repartiran a la Unió Europea segons estiguin disponibles i amb base a la població de cada país", ha asseverat. Tot i això, "no es pot donar una data concreta en què les diferents vacunes es podran utilitzar, doncs, en primer lloc, han de completar tots els seus estudis clínics i posteriorment ser avaluades ja aprovades per les Agències de Medicaments", ha afegit.