Detinguda a Eivissa per intentar viatjar amb els seus dos fills a l'Àfrica amb PCR falsificades

La Policia Nacional ha detingut a Eivissa a una dona per un delicte de falsedat documental al modificar tres certificats de PCR amb resultat negatiu a fi de poder viatjar.





Segons ha assenyalat la policia en un comunicat, aquest dijous agents nacionals van procedir a la detenció d'una dona de 33 anys, presumpta autora d'un delicte de falsedat de documents privats per la falsificació de tres certificats PCR.





Aquesta dona es disposava a viatjar amb els seus dos fills menors d'edat a un país africà. Les autoritats d'aquest lloc han establert que a partir de l'1 de novembre totes les persones que desitgen ingressar en ell han de presentar a l'aeroport d'origen un informe amb resultat negatiu d'anàlisi PCR COVID-19.





Des de la companyia aèria van sol·licitar col·laboració als agents de la Policia Nacional per verificar els documents i, fruit de diverses comprovacions, es va poder determinar que aquests no havien estat emesos per una clínica, incorrent en un delicte de falsedat documental.





La dona va ser detinguda i dels nens es va fer càrrec el pare, que es trobava a l'aeroport d'Eivissa.