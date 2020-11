Joe Biden avança a Trump a Pennsilvània i posa rumb cap a la Casa Blanca

Joe Biden està a punt de proclamar-se president dels Estats Units. El candidat de Partit Demòcrata a la Casa Blanca ha superat aquest divendres al president dels Estats Units, Donald Trump, en el recompte de vots a l'estat de Pennsilvània, un dels que encara segueixen en competició des de la nit electoral i sense el qual el actual mandatari no pot revalidar el seu mandat.













Després de l'actualització de les xifres aquest divendres, Biden té més de 3.295.000 vots, enfront dels una mica menys de 3.290.000 que acumula Trump. La distància entre tots dos en termes percentuals és de només una dècima, segons la cadena de televisió CNN.





Si Biden s'imposa a Pennsilvània, serà proclamat president electe dels Estats Units sense necessitat d'esperar al que passi en altres estats.





GEORGIA





De la mateixa manera, Biden ha guanyat a Trump la pugna per l'estat de Geòrgia, un dels sis que encara queden per adjudicar des de les eleccions de dimarts als Estats Units.





Segons els principals mitjans, l'avantatge de l'antic vicepresident sobre Trump és ara de tan sols 917 vots, amb l'escrutini completat al 99 per cent. Així les coses, Biden hauria demanat el 49,39 per cent dels vots i el republicà el 49,37 per cent. La cadena Fox News ja actualitzat el seu mapa per indicar que Geòrgia sembla inclinar-se de la banda demòcrata en aquestes eleccions.





Així mateix, seria tota una fita ja que a Geòrgia no ha guanyat cap candidat demòcrata des de 1992, quan ho va fer Bill Clinton. L'estat és un dels que ha estat objecte de demandes per part de l'equip de campanya de Donald Trump.