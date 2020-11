Les 'fake news', una excusa per al control dels mitjans

El Govern de Pedro Sánchez s'ha posat com a objectiu acabar amb les 'fake news' a Espanya i per aconseguir-ho, ha creat una comissió que marcará el protocol d'actuació contra la desinformació. Segons expliquen des de Moncloa, aquesta iniciativa es promou per a garantir als ciutadans "el dret a la informació veraç i plural" per poder "formar-se una opinió lliure".









L'Executiu assegura que aquest procediment és part dels "requeriments establerts per la Unió Europea", cosa que no ha agradat gens a el líder de l'oposició, Pablo Casado. El president del PP ha confirmat aquest divendres que el seu partit acudirà a les instàncies europees per l'"atac a la democràcia" que, segons la seva opinió, suposa la "ordre que controlará la informació de la premsa i les xarxes socials" per combatre la desinformació i les fake news.





"El Govern no està per vetllar per qui diu una mentida. El Govern el que ha de fer és dir ell la veritat. I un Govern que ha mentit amb la xifra de morts, que ha mentit amb les previsions econòmiques i amb les alertes lluitar contra la pandèmia no pot ser ell qui ha de vigilar les xarxes socials dels ciutadans ni controlar els periodistes i la premsa lliure ", ha emfatitzat.





Llavors, qui menteix? Segons explica l'Executiu, "l'objectiu és evitar la ingerència estrangera en assumptes d'interès nacional, així com detectar campanyes promogudes des de l'exterior que puguin danyar els interessos nacionals" i, en cap cas, "vigilar, censurar o limitar el lliure i legítim dret dels mitjans a oferir els seus informacions ". En aquest sentit, Casado hauria d'estar tranquil perquè segons el Govern el procediment no busca, en cap cas, perseguir els mitjans nacionals.





També és cert que la Unió Europea (UE) advoca per combatre les fake news. De fet, la Comissió té un organisme anomenat Task Force East StratCom que va ser creat el 2015 per combatre les campanyes de desinformació llançades pels mitjans russos. Una de les estratègies preferides del Kremlin per desestabilitzar els rivals en el món és llançar campanyes de desinformació que manipulin a l'opinió pública. I òbviament, no és l'únic país que fa servir aquest tipus d'estratagemes, pel que és necessari que tant Espanya com la UE estableixin protocols per a protegir-se d'aquest tipus d'atacs.













CANVI DE DISCURS





No obstant això, tot deixa de ser tan internacional quan el líder de Podem a Castella i Lleó, Pablo Fernandez, assegura a l'ésser preguntat per la llei que és "essencial" i "crucial" lluitar contra les 'fake news', ja que s'aprecia que la dreta i la ultradreta basen el seu discurs "en la mentida". Aquestes declaracions donen un gir de 180 graus a el pla de Govern.





Tot sembla indicar, doncs, que es tracta d'un procediment per intentar controlar els mitjans nacionals, quelcom desitjat per tots els partits que han governat. El Partit Popular ho va intentar el 2018 presentant una proposta al Congrés per a "garantir la veracitat de les informacions que circulaven pels serveis connectats a internet i evitar ingerències que posin en perill l'estabilitat institucional a Espanya". Llavors Pablo Casado era el secretari general de comunicació del Partit, el mateix Casado que ara defineix l'estratègia del Govern de Sánchez com un "atac a la democràcia".





Però el cinisme no acaba aquí. L'actual vicepresident de Govern, Pablo Iglesias, va dir el 2018 que l'intent de Rajoy de vigilar les xarxes i els mitjans de comunicació d'Internet significava "l'adéu a la llibertat d'expressió i de la democràcia". Avui dóna suport a la mesura.





El PSOE de Pedro Sánchez tampoc va estar molt content amb el pla de Rajoy. Al Congrés, el seu llavors diputat Ignacio Sánchez Amor, va assegurar que la proposició del PP podia convertir-se en un "camp minat que a la fi va en contra directament dels drets fonamentals". El PSOE de llavors creia que "aquesta no pot ser la funció de l'Estat, aquesta ha de ser la funció de la neteja del debat públic per part dels mitjans que ens donen les lleis i no menyspreant drets fonamentals ni creant una mena de direcció general de informació que determini que una notícia és falsa o no ".





Amb tota aquesta allau de contradiccions es podria assegurar que el PP, el PSOE i Podem són partits molt contraris a controlar els mitjans quan estan a l'oposició i molt a favor de fer-ho quan estan governant. En el fons són coherents: els molesta que els controlin. És cert que els mitjans de comunicació són molt incòmodes per als que manen, perquè són un contrapoder i com a tal, han de monitorar al govern de torn. Però així són les regles de joc i si es canvien, serà un altre. Ja no se li podrà anomenar democràcia.