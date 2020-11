Les embarassades tenen més risc que altres dones de patir una malaltia greu o morir per la Covid-19

Les dones embarassades corren més riscos de patir malalties associades a la Covid-19 per la seva situació de gestants. Així es desprèn d'una anàlisi dut a terme als Estats Units pels Centres per al Control i Prevenció de Malalties (CDC) després d'un estudi sobre 400.000 dones embarassades que van ser contagiades pel virus. A més, l'estudi també revela que les dones en estat de gestació tenen més risc de morir en el cas de ser contagiades pel virus que les que no estan embarassades.





L'estudi revela que si bé el grup de les dones té, com a norma general, un risc baix, comparat amb el dels homes, de patir malalties greus associades a la Covid-19, aquest risc augmenta exponencialment en el cas que la dona que es contagiï es trobi embarassada.





La xifres estadístiques evidència que les dones en estat de gestació corren riscos molt més grans que la resta. De cada 1.000 dones embarassades contagiades per Covid-19, més de 10 havien de ser ingressades en les unitats de cures intensives dels centres hospitalaris, un nombre que es redueix a pràcticament a cuatre en el cas de les dones no embarassades.





A més, les dones en estat de gestació van necessitar en major proporció l'ús de ventilació assistida durant la seva estada als hospitals a causa dels seus problemes respiratoris.





Respecte a les morts, el cas de les dones gestants es van produir 1,5 per cada 1.000 casos en un nombre d'una mica més de 23.000 dones embarassades. En un nombre molt més gran de dones no embarassades, 386.000, la xifra de les que van morir baixar fins a 1,2. Això implica un augment del 70% en el risc de mort en les dones en situació d'embaràs quan són contagiades pel virus respecte a les no embarassades.





CANVIS FISIOLÒGICS

Els investigadors destaquen que les possibles causes per les quals les dones embarassades té més risc davant d'una infecció per Covid-19 cal buscar-les en els canvis fisiològics que es produeixen durant la gestació.





Entre aquests canvis que pot influir en el seu estat a l'ésser contagiades pel virus es troben un augment de la freqüència cardíaca, un major consum d'oxigen que al costat de la disminució de la capacitat pulmonar obliga a inspirar amb més freqüència, o el major risc de que pateixin una malaltia tromboembòlica.





Un altre dels resultats assolits per la investigació és el fet que el risc augmenta, a més, en les dones d'origen hispà, que no només tenen més possibilitats de ser contagiades, sinó que en el cas de ser-ho tenen més risc que la resta de morir.