Antiblanqueig alerta a la Fiscalia d'una fortuna oculta del Rei emèrit a l'illa de Jersey

El Servei de Prevenció de Blanqueig de Capitals (Sepblac) ha traslladat un avís a la Fiscalia Anticorrupció després d'haver localitzat una fortuna oculta de Rei emèrit a l'illa de Jersey.





Així, unes noves diligències de la Fiscalia investigaran l'existència d'un 'trust' en el qual figura Joan Carles I com a beneficiari i que es nodreix de fons d'un altre vehicle financer similar a les Illes de Canal constituït en la dècada dels anys 90. la nova fortuna va ser transvasada el 2005 a l'esmentat 'trust', que ha mogut a el menys cinc milions d'euros, segons ha avançat el diari 'el Mundo'





Aquesta alerta ha derivat en una tercera investigació relativa a rei emèrit, que es troba en estat "molt embrionari" i de la qual s'ocuparà, a l'igual que les dues anteriors, la Fiscalia del Tribunal Suprem amb la col·laboració de el fiscal en cap Anticorrupció Alejandro Luzón . Les indagacions, segons ha indicat la fiscal general de l'Estat, Dolors Delgado, encara han de ser incoades formalment.





Aquesta tercera línia d'investigació s'uneix a les altres dues ja obertes a rei emèrit, la primera per possibles comissions procedents de l'AVE a la Meca i que previsiblement serà arxivada pel que fa al pare de Felip VI per no trobar indicis que es puguin perseguir respecte de aquest aforat.





La causa, però, se seguirà investigant respecte d'altres persones i per això aquesta part de les diligències tornen a la fiscalia Anticorrupció. Pel que fa a l'informe relatiu a Joan Carles I, està previst que es presenti abans que conclogui l'any, ja que es tracta de fets que poden ser diferenciats perfectament dels atribuïts a la resta d'implicats.





El segon expedient, que es troba ja "molt avançat" en paraules de la fiscal general, és el relatiu a pagaments amb una targeta de crèdit dels que es podrien haver beneficiat Joan Carles I i altres membres de la seva família sense ser titulars de la compte associat a aquest mitjà de pagament, si bé del seu contingut no han parlat aquest divendres ni Prim ni Luzón. En aquest assumpte s'incorpora a l'equip ja constituït al Suprem i presidit per Juan Ignacio Campos el cap Anticorrupció.