El 40% de les urgències que arriben a l'Hospital de Sant Pau de Barcelona per covid s'han d'ingressar

La directora del servei d'urgències de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona, Mireia Puig, ha alertat que el 40% de les urgències que arriben a el centre per Covid-19 s'han d'ingressar, i d'elles un 10% acaba en la unitat de cures intensives (UCI).









El director de l'UCI de l'hospital, Jordi Mancebo, ha afegit que, d'aquesta 10% de pacients que arriben als llits de crítics, moren un 20-30%, mentre que, d'aquells pacients ingressats en llits hospitalaris normals, moren 01:00 7-8%.





Puig ha subratllat que, després de la cara visible del pacient asimptomàtic, hi ha un grup molt important de malalts que desenvolupen una pneumònia, dels quals un alt percentatge requereix ingrés hospitalari: "No conec cap altra patologia que generi aquesta taxa d'ingrés. És enorme ".





Mancebo ha concretat que el perfil dels ingressats a l'UCI no ha canviat, com tampoc el quadre clínic, tot i que la mortalitat ha disminuït: "La mortalitat és una mica més baixa que a la primera onada i els malalts estan igual de greus però tenim més temps ara ".





Sobre el volum d'ingressos, el director de l'UCI ha explicat que aquest divendres es va donar el "pic més important" des de l'inici de la segona onada, malgrat les limitacions impulsades pel Govern per frenar el creixement de la pandèmia.





En aquest sentit, Puig ha insistit que, quan s'impulsen mesures, el seu efecte triga dues setmanes a veure reflectit: per això, tot i que actualment s'han frenat els contagis, el nombre d'ingressos seguirà creixent i "no es notarà millora" fins d'aquí a tres setmanes.





desprogramacions

Malgrat l'increment de la pressió assistencial derivat del coronavirus, l'hospital no ha desprogramat altres activitats "per ara" gràcies a la flexibilització d'espais i personal: estan usant àrees complementàries, com una unitat de semicrítics i vestíbuls per a l'ampliació de les urgències.





Mancebo ha reivindicat l ' "esforç enorme" en tota l'àrea d'urgències per augmentar el nombre de llits, evitar ingressos innecessaris i filtrar adequadament als malalts, el que permet optimitzar els llits de l'hospital.





PLANTILLA

Tot i que el centre encara no ha desprogramat activitat assistencial, Mancebo ha dit que han viscut l'inici de la segona onada amb "extrema preocupació" perquè el personal sanitari està esgotat després de l'impacte de la primera onada, que va suposar una allau de treball.





Així, ha instat l'administració a evitar que aquest desgast vagi a més, que avaluï la gravetat d'estrès amb el personal i les seves possibles conseqüències, que ofereixi ajuda psicològica i --puntualment-- psiquiàtrica, i també més descansos.





Puig ha afegit que formar part d'un equip protegeix el personal, i també entendre que el seu treball és de "altíssim valor", encara que això no s'arregli la situació física i anímica de la plantilla.

"Hi ha molta fragilitat. La gent no està bé: han patit molt i seguiran patint molt en els pròxims mesos fins que tinguem una vacuna, i això és un risc major per al sistema", ha advertit Mancebo.





TRACTAMENT

Puig ha defensat que, amb la recerca de el tractament, la comunitat mèdica vol millorar la supervivència de la ciutadania i escurçar el temps de la malaltia --per evitar complicacions--, i ha lamentat que, amb els assaigs clínics en marxa, "no hi ha indicis que aparegui un medicament amb aquestes condicions ".





Per la seva banda, Mancebo ha assegurat que "no se sortirà" de la pandèmia mentre no hi hagi un tractament, i ha reivindicat la importància de la vacuna per protegir la gent.





Tots dos doctors han insistit en la importància de les mesures de prevenció --higiene de mans, ús de mascareta i distanciament social-- i han afegit que dependrà del comportament social l'impacte de la pandèmia aquest hivern.