Els barcelonins respecten més ara el toc de queda que en els primers 15 dies, segons Mossos

Els Mossos d'Esquadra han constatat que el compliment de la restricció de mobilitat a Barcelona és més gran en l'actualitat que en els primers 15 dies de la seva aplicació per part de la Generalitat com a mesura de contenció del coronavirus, segons ha pogut saber Europa Press després d'assistir a un control de compliment de el toc de queda a la nit d'aquest divendres, la primera després de decretar-se la pròrroga de el toc de queda quinze dies més, fins al 23 de novembre.













Cada nit, els Mossos es divideixen per patrullar i establir controls policials per coordinar les zones, les entrades i les sortides dels diferents barris i de la pròpia ciutat, ja que a partir de divendres a les 6 hores està prohibit desplaçar-se de municipis fins al dilluns a les 6 hores.





Totes les nits, cada dispositiu que està de servei assisteix a tres controls policials --normalment un a mitjanit i dos al voltant de les 2.30 hores i a les 4 hores--, i que tenen una durada d'entre vint minuts i una hora i que modifica la seva ubicació de manera diària.





Durant el dispositiu s'ha constatat que moltes persones es desplacen en taxi un cop passada l'hora límit a la nit: "La majoria pensen que en taxi no els anem a parar i justament és on més controlem", ha explicat un agent.





Durant aquest control, ubicat a Ronda Sant Pau, han passat 12 vehicles i s'ha multat a cinc persones: tres d'elles anaven èbries i sense cap excusa per circular fora de l'horari permès, una altra circulava en un taxi amb un certificat de desplaçament fals i una altra presentava signes d'anar sota els efectes de l'alcohol.





D'altra banda, al carrer Mallorca, s'han multat dues dones; una per anar èbria i saltar-se el toc de queda, i l'altra per ensenyar un certificat de desplaçament fals i que assegurava que acabava de sortir de la feina, però el paper que ensenyava no estava signat ni corresponia seu nom amb el nom del certificat.





Quan circulaven pel carrer Villarroel, han detingut un altre home després que comencés a córrer després de veure a el cotxe patrulla; després immobilitzar i registrar-lo, ha estat denunciat per haver-se saltat el toc de queda i per no portar cap document identificatiu.





Més tard, al carrer Entença, han denunciat a tres dones per intentar fugir i per saltar-se el toc de queda, després que s'amaguessin en un pàrquing durant 15 minuts al veure agents dels Mossos.





D'aquesta manera, la ciutat aquesta nit ha estat buida o amb molt poques persones circulant, tot i que durant el cap de setmana és quan es registra un major nombre d'incidents, segons els agents.





No obstant això, agents dels Mossos han remarcat que abans de la imposició de el toc de queda el telèfon d'emergències 112 rebia un major nombre de trucades cada nit, que actualment s'han reduït considerablement.