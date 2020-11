WWF demana tancar les granges de visons perquè agreugen els contagis de COVID-19

L'organització conservacionista WWF ha sol·licitat al Govern que decreti el tancament de les granges de cria de visons a Espanya per raons ambientals, ja que es tracta d'una espècie invasora que afecta unes 50 espècies autòctones, però a més, en el context sanitari de la pandèmia del coronavirus, assegura que l'espècie pot augmentar el vector de transmissió, entre humans i animals, del COVID-19.













La portaveu de la campanya pel tancament de les granges de visons de WWF Espanya, Laura Moreno, ha explicat que l'ONG porta anys demanant el tancament d'aquest negoci perquè el visó americà és una espècie exòtica invasora amb un gran potencial reproductor en el medi natural i que afecta més de 50 espècies de fauna autòctona, en particular del visó europeu les poblacions ha delmat a Espanya i de l'excés ibèric --una espècie endèmica a la Península Ibérica--, que juntament amb l'anterior estan en perill d'extinció .





A més d'aquestes dues espècies, ha afegit que aquest depredador oportunista omnívor ataca els ous d'aus, com les garses o el corb marí, però que també caça rates, ratolins, talps, peixos o crancs. "Es reprodueix molt i s'ha desequilibrat en el medi natural. No és una espècie més de l'ecosistema sinó que provoca danys importants", ha advertit.





És, segons recorda la portaveu de WWF una espècie exòtica invasora el que segons la llei obliga a controlar el seu comerç, transport i tinença, tot i que la llei espanyola té una disposició addicional que permet les granges de visons.





Aquests són els motius que fa ja deu anys van dur a WWF a reclamar el tancament de les granges de visons però ara, la petició cobra doble força davant les decisions de països de Dinamarca o d'Holanda, de sacrificar la cabanya de visó europeu en granges després detectar-se la transmissió de persones a visons i de visons a humans de virus SARS-COV2.





Amb la pandèmia, s'ha observat a Dinamarca que visó no només és susceptible d'encomanar el COVID-19 sinó que ara sembla que el virus ha mutat en l'espècie, el que podria reduir l'efectivitat d'una futura vacuna contra la malaltia del coronavirus.





En aquest context, ha assegurat que "ja hi ha més de 300 granges amb brots" a Europa, en països com Holanda, Dinamarca, Suècia, Itàlia, i fins i tot a Espanya, on l'estiu passat es va detectar un brot a Puebla de Valverde (Terol ).





Així, es van infectar primer 7 dels 14 treballadors de la granja de Terol, la PCR va ser positiva i es va observar que el 90 per cent de les mostres de visons estava infectat. "Primer treballadors infectats, després visons i després, una altra vegada humans", ha lamentat Moreno que creu que aquesta seqüència temporal és una de les evidències per conèixer la direcció dels contagis.





En aquest sentit, ha demanat a l'Administració espanyola "es prengui en risc aquest risc", que vigili el risc i adopti mesures de bioseguretat en aquestes plantes així com una vigilància proactiva, alguna cosa al que a Espanya no hi ha obligació, però sí en Holanda o a Dinamarca.





Per això, l'ONG considera essencial que es facin analítiques als visons i s'estableixi un sistema d'alerta primerenca per detectar els casos ja que, en gran part queden asimptomàtics. "A Suècia i Holanda han començat a fer PCRs i autòpsies a visons i és quan s'han començat a detectar brots. Per això pensem que a Espanya podria estar passant i no se sap", ha comparat.





En aquest context, ha alertat també que el virus podria mutar en els visons amb variants més virulentes que podrien afectar en major mesura als humans i comprometre així l'efectivitat de la futura vacuna. "Tenir aquest reservori amb possibilitat de mutar i transmetre a humans és tirar pedres al nostre propi teulat", ha advertit.





Visons A LA UE

El sacrifici de visons a Dinamarca comportarà un impacte en la indústria, que compta amb 1.000 granges i produeix 17 milions de pells a l'any. Encara que primer el país escandinau va optar per aïllar els animals afectats i seguir l'activitat, el virus es va expandir fins que en l'actualitat hi ha 200 granges afectades. Aquest fet ha portat al Govern danès a prendre la "decisió Drastic a" de matar els 17 milions de visons. Per la seva banda, Holanda farà el mateix però amb una moratòria fins al mes de març de 2021, una data a partir de la qual es tancaran les granges definitivament, un cop es produeixin els últims abrics.





"En un context sense coronavirus, total es crien per a matar-los després de sis mesos en una granja, cíclicament tots els anys. Volem que es deixi de matar animals per fer abrics en un negoci destinat a fer moda i que té molts desavantatges des del punt de vista sanitari, ambiental i del propi benestar dels animals. Posem tot en una balança i pensem en les moltes desavantatges enfront del benefici d'una petita part que es lucra ", ha valorat.





Finalment, recorda que en tota crisi zoonòtica es sacrifica als animals per prevenir riscos i que WWF toca una altra ramaderia menys intensiva i amb menys probabilitat que els animals emmalalteixin. "El nivell d'estrès de les granges fa més susceptibles als seus animals d'agafar malalties", ha advertit.





Espanya compta amb 37 granges que produeixen entre 500.000 i 1 milió d'animals a l'any. De moment, la portaveu de la campanya de visons de WWF assenyala que en l'actualitat "només" està tancada "temporalment" la granja afectada a Terol, que, si demana permís i l'hi concedeixen podria tornar a operar la primavera que ve.





D'aquesta manera, Moreno ha assegurat que WWF no va "en contra" de la indústria i creu que "com qualsevol altre sector afectat per la pandèmia" o per la descarbonització, com les mines de carbó, podrien convertir-se en una altra activitat més sostenible o bé rebre compensacions però, en tot cas, insisteix que aquest negoci "cal canviar-lo", tot i que no entra en com articular aquest tancament d'una activitat que "no té sentit".





En la seva campanya 'Tancament de les granges de visó JA', WWF ha recopilat més de 20.000 signatures per demanar a Govern el tancament definitiu d'aquesta indústria.





Per a la responsable del programa de espècies de WWF Espanya, Gemma Rodríguez, aquest és un "problema sanitari de grans dimensions: al risc sanitari de contagi de la Covid-19 a les granges pelleteres se suma ara el perill associat de l'efectivitat de la vacuna en desenvolupament '. "Ens sobren els motius per acabar amb aquesta bomba sanitària. A Espanya tenim 37 artefactes latents, no esperem a que esclatin com ha passat a Dinamarca i abans també a Holanda ", ha manifestat.