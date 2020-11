Sabrià descarta un referèndum automàtic en cas que l'independentisme guanyi les eleccions amb més del 50%

El president d'ERC al Parlament, Sergi Sabrià, ha descartat que se celebri un referèndum de manera automàtica si l'independentisme supera el 50% a les eleccions catalanes el 14 de febrer: "Qui digui que automàticament ens regalaran un referèndum mentirà, no ens regalaran mai res".









En una entrevista aquest dissabte a El Punt Avui, Sabrià ha advocat per formar acords estratègics que incloguin a el conjunt de forces independentistes i en què la CUP també formi part, i ha afegit: "Ja som majoria política, toca fer el salt a majoria social".





D'altra banda, tot i que ERC ha celebrat aquest dissabte un Consell Nacional per obrir el procés intern de primàries i aprovar el reglament electoral, Sabrià no ha confirmat si hi haurà més candidats d'ERC a la Generalitat a banda del vicepresident Pere Aragonès, però ha anunciat: " la número 2 serà una dona i serà independentista. És tot el que podem garantir ".





A l'ésser preguntat pel presumpte desviament de fons públics i les irregularitats en la contractació pública de la Generalitat que investiga l'operació Voloh, ha dit: "Van a per ERC perquè és l'actor més fort de l'independentisme, van a per la nostra gent per intentar dividir-nos , trencar a l'independentisme ".





Sobre un possible canvi de data de les eleccions per la pandèmia, Sabrià ha advocat per mantenir els comicis el 14 de febrer i per incentivar el vot per correu, tot i que ha descartat que es pugui aprovar una llei per introduir el vot electrònic: "A escala de tot el país per al 14-F, impossible ".