Iqoxe assegura que, tot i l'explosió, "compleix amb totes les salvaguardes i mesures de seguretat vigents"

L'empresa química Iqoxe, la factoria a la Canonja (Tarragona) va explotar el passat mes de gener, ha assegurat aquest dissabte que "compleix amb totes les salvaguardes i mesures de seguretat vigents", ha informat la companyia en un comunicat.













Ho ha dit després que aquest dijous Comissions Obreres (CCOO) afirmés que l'informe de la consultora DNV GL --encarregat per la Generalitat per aclarir els fets-- demostrés que "hi havia diverses barreres de seguretat inexistents o inadequades" que van contribuir a l'accident.

Segons Iqoxe, la dificultat de DNV GL per trobar una hipòtesi concloent és una prova més que l'explosió "va ser conseqüència d'una seqüència de fets que van fer imprevisible l'accident".





També recorda que el director general d'Energia, Seguretat Industrial i Seguretat Minera de la Generalitat, Manel Torrent, ha explicat que Iqoxe "ho tenia tot en regla" un mes abans de l'explosió, quan va passar amb informe satisfactori el dictamen de seguretat anual.





Iqoxe indica que es compromet a implementar totes les mesures superiors "que els reguladors aprovin o recomanin", i ha destacat que els actuals accionistes han invertit més de 30 milions d'euros a seguretat, manteniment i millora de les instal·lacions des 2014.