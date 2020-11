Renfe ha tornat 40.000 bitllets, fet que suposa 1,7 milions d'euros

Renfe ha fet la devolució d'uns 40.000 bitllets Au-Llarga Distància i Avant a Catalunya des de la implantació de les últimes mesures de restricció de la mobilitat arran del coronavirus, fet que suposa 1,7 milions d'euros en bitllets retornats.













Segons ha informat Renfe aquest dissabte en un comunicat, la devolució o canvi de bitllet és gratuïta per a aquells viatgers que no tinguin el seu desplaçament justificat o no desitgin viatjar entre els dies 29 d'octubre i 20 de novembre.





També s'ha ampliat un termini de 23 dies els límits de validesa i viatge per a tots els bons BonoAve i Bono Col·laboratiu adquirits abans del 29 d'octubre.