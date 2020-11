La Comissió Electoral dels EUA no veu indicis de frau a les eleccions

La Comissió Federal Electoral dels Estats Units continua sense percebre indicis de frau a les eleccions malgrat les acusacions que ha abocat el president del país, Donald Trump, a l'espera d'una compareixença dels seus advocats en aproximadament una hora a Filadèlfia, Pennsilvània, un dels estats que encara està en disputa amb el seu rival demòcrata i, ara com ara, favorit a guanyar, Joe Biden.









"No hi ha proves de frau en la votació, ni hi ha proves que hagin estat dipositats vots illegals", ha declarat la comissària electoral Ellen Weintraub, del Partit Demòcrata.





Aliè a això, Trump ha insistit aquest dissabte en que la votació a Pennsilvània va ser extremadament irregular perquè hi va haver un període de temps en què els seus observadors no van tenir accés al recompte, segons ha manifestat en una cadena de missatges a Twitter.





Cal assenyalar que, com ja ha passat en dies previs, els responsables de verificació de la xarxa social han amagat els missatges per interpretar que indueixen a error sota falsa premissa.





"Han passat coses molt dolentes durant aquestes hores en què es va impedir, de manera crua i viciosa, la transparència legal", ha escrit el president.





El comissionat de Filadèlfia, el republicà Al Schmidt, ha disputat també aquestes observacions, i recordat que els observadors republicans van estar presents "en tot moment" a la zona del recompte.





El president ha anunciat que els seus advocats compareixeran a les 17.00 (hora peninsular espanyola) en roda de premsa a Filadèlfia per informar sobre els nombrosos procediments legals que Trump ha iniciat fins ara.





En aquest sentit, Weintraub ha indicat que "aquestes denúncies semblen referir-se a uns quants vots per aquí i per allà" abans d'apuntar que, "amb l'avantatge de la qual gaudeix ara" el candidat Biden, el resultat podria no registrar canvis significatius".