Kamala Harris es converteix en la primera dona en arribar a la vicepresidència dels EUA

Ningú com Hillary Clinton havia estat tan a prop de governar el país més poderós de món i de trencar denitivament el 'sostre de vidre' als Estats Units. La que va ser secretària d'Estat va fer història a l'convertir-se en la primera dona d'un dels dos grans partits a optar a la Casa Blanca i ara Kamala Harris busca seguir els seus passos, encara que sigui com a candidata a vicepresidenta.













Als seus 56 anys, aquesta filla d'immigrants de Jamaica i Índia ja sap el que és trencar barreres. En 2018 es va convertir en la primera dona de sud d'Àsia i a la segona negra a arribar a al Senat, després d'haver estat entre 2011 i 2017 la primera dona a ser fiscal general de l'estat de Califòrnia.





La demòcrata s'ha convertit ja en vicepresidenta després de la victòria de Joe Biden i, en cas que el president morís o quedés incapacitat --una cosa que d'altra banda no és descartable atès que el presidenciable té 77 anys--, podria accedir al Despatx oval en un país en què la bretxa de gènere encara segueix sent considerable.





Segons l'Índex Mundial de Bretxa de Gènere 202 0 elaborat pel Fòrum Econòmic Mundial, Estats Units se situa en el lloc 53 d'un total de 145 països, mentre que Espanya se situa en el lloc vuitè.





En matèria d'apoderament polític, el país cau a el lloc 86, mentre que Espanya està igualment en vuitena posició. Dins d'aquest apartat, ocupa el lloc 76 pel que fa a el nombre de dones en llocs ministerials mentre que està en el 67 quan es tracta de presència parlamentària de les dones.





Dels 15 membres del gabinet de Donald Trump, exclòs el vicepresident Mike Pence, només dues són dones. Es tracta de la titular de Transport, Elaine Chao, i de la d'Educació, Betsy DeVos. La dada és pitjor a què tenia Barack Obama quan va deixar la Casa Blanca, amb quatre dones entre els 15 membres del seu executiu.





En l'actual Congrés, dels 5 35 membres que componen les dues cambres, hi ha 26 senadors i 101 membres de la Cambra de Representants, segons les dades recopilades pel Centre per a les Dones i la Política Americanes (CAWP) de la Universitat de Rutgers .





A nivell estatal, actualment només hi ha nou dones al capdavant d'un estat de l'total de 50 que componen el país: les demòcrates Kate Brown (Oregon), Laura J. Kelly (Kansas), Michelle Lujan Grisham (Nou Mèxic), Janet T. Mills (Maine), Gina Ralmondo (Rhode Island) i Gretchen Whitmer (Michigan), i les republicanes Kay E. Ivey (Alabama), Kristi Noem (Dakota de Sud) i Kimberly Reynolds (Iowa). LES FITES DE LES









DONES EN LA POLÍTICA NORD-AMERICANA

A continuació repassem les fites que han marcat la història de la presència de les dones en la política dels Estats Units, segons el CAWP:





- 1872: La corredora de borsa i publicista Victòria Woodhull, protegida de Cornelius Vanderbilt, es presenta a la Presidència pel Partit Drets Iguals.

- 1887: Susanna Salter es converteix en la primera dona alcaldessa de país a el front de la localitat de Argonia, a Kansas.

- 1894: Tres dones són elegides membre de la Cambra de Representants de Colorado, la primera vegada que hi ha representació femenina en un legislatiu estatal.

- 1896: Martha Hughes Cannon és la primera dona triada senadora estatal, si és el cas a Utah.

- 1916: La republicana Jeannette Rankin, de, es converteix en la primera dona en entrar al Congrés nord-americà, després d'obtenir un escó a la Cambra de Representants. Rankin, que va ser representant entre 1917 i 1919 i posteriorment entre 1941 i 1942, va ser l'única congressista que va votar en contra de l'entrada d'Estats Units en les dues guerres mundials.

- 1920: Finalment les dones poden votar, després de 72 anys de lluita.

- 1922: La demòcrata Rebecca Latimer Felton es converteix en la primera dona triada per al Senat, si escau per Geòrgia, encara que només va estar en el càrrec un dia.

- 1924: La republicana Bertha K. Landes es converteix en alcaldessa en funcions de Seattle, la primera dona en encapçalar una gran ciutat. Dos anys més tard, va ser elegida alcaldessa després de la seva pròpia campanya electoral dirigida per dones.

- 1925: La demòcrata Nellie Taylor Ross és triada governadora de Wyoming en substitució del seu difunt marit, el que la converteix en la primera dona a el front d'un estat.

- 1932: La demòcrata Hattie Wyatt Caraway, nomenada en 1931 per ocupar l'escó vacant deixat pel seu marit a el morir, guanya l'escó i es converteix en la primera dona elegida a l'Senat. A més, la política d'Arkansas va ser la primera dona a presidir una comissió de la cambra alta.

- 1933: Frances Perkins es converteix en la primera dona membre de Govern nord-americà, després de ser designada per Franklin D. Roosevelt com a secretària de Treball.

- 1968: La demòcrata Shirley Chisholm es converteix en la primera dona afroamericana al Congrés, després de ser escollida membre de la Cambra de Representants per Nova York. El 1972, es va presentar a les primàries demòcrates, en què acabaria imposant-se el senador George McGovern.

- 1973: Leila Foley-Davis és elegida alcaldessa de Taft, a Oklahoma, la primera dona afrocamericana a arribar a el càrrec de primer edil al país.

- 1977: Patricia Roberts Harris es converteix en la primera dona afroamericana membre de Govern, després de ser designada per Jimmy Carter secretària d'Habitatge i Desenvolupament Urbà.

- 1981: Sandra Day O'Connor, una antiga legisladora republicana que havia servit al tribunal d'apel·lació de l'estat d'Arizona, és designada per Ronald Reagan per al Tribunal Suprem dels Estats Units, la primera dona en aconseguir el càrrec.

- 1984: La congressista Geraldine A. Ferraro es converteix en la primera dona companya de candidatura en unes primàries a la Casa Blanca, si escau les demòcrates, al costat de Walter F. Mondale, qui seria derrotat.

- 1987: Kay Orr es converteix en la primera republicana triada governadora d'un estat, Nebraska, i en la primera dona a derrotar a una altra en una cursa electoral a governador.

- 1989: La republicana de Florida Ileana Ros-Lehtinen es converteix en la primera dona hispana i primera cubà-americana triada a Congrés.

- 1992: Carol Moseley Braun, un demòcrata d'Illinois, és la primera dona afroamericana i de color escollida al Senat.

- 1993: Janet Reno es converteix en la primera dona fiscal general, després de ser designada per Bill Clinton.

- 1997: Madeleine K. Albright es converteix en la primera dona secretària d'Estat després de ser elegida per al càrrec per Clinton, que també va incloure per primera vegada a una hispana, Aida Álvarez, en el seu gabinet.

- 2001: Hillary Clinton es converteix en l'única antiga primera dama fins a la data triada per a un càrrec públic, si és el cas com a senadora per Nova York. Aquest mateix any, el president George W. Bush va nomenar a Condoleezza Rice com a assessora de Seguretat Nacional, la primera dona a ocupar aquest càrrec, així com a Elaine Chao, la primera asiàtic-americana a servir en gabinet presidencial.

- 2007: La demòcrata Nancy Pelosi es converteix en la primera dona presidenta de la Cambra de Representants.

- 2008: Sarah Palin es converteix en la primera dona companya de fórmula a la candidatura republicana, a l'acompanyar a John McCain com a candidata a la vicepresidència.

- 2016: Hillary Clinton es converteix en la primera dona candidata a la Presidència per un dels dos grans partits.

- 2018: Les demòcrates Ilhan Omar i Rashida Tlaib es converteixen en les primeres dones musulmanes al Congrés.