El vídeo de Gadis "Non podràs amb nós" és el nou crit de guerra davant la COVID-19

La companyia torna a emocionar tota la societat gallega amb el seu nou espot, on apel·la a la unitat ia la resiliència de el poble gallec per superar aquesta crisi.





La campanya ha trigat poques hores a tornar-viral i ja són molts els que s'han unit als hashtag # NonVasAPoderConNós o #QCHDN.









Gadis preparava un nou anunci i, com és habitual, no ha deixat ningú indiferent. La cadena de supermercats portava temps donant pinzellades en alguns racons de la comunitat, on els vianants van registrar amb els seus telèfons com estava sent el rodatge d'alguns dels escenaris escollits per l'espot. Una campanya que s'ha convertit en tot un esdeveniment anual i que enguany, com no podia ser d'una altra manera, té a l'coronavirus com indesitjat protagonista.





Des Gadis pretenen llançar amb aquest anunci un crit d'ànim a tota la població, recordant els moments més durs de la primera onada i totes les emocions que el confinament ens va fer sentir. L'anunci comença recordant tot allò que ha frustrat la pandèmia: "Vas fer que sentíssim enyorança sense sortir de casa. Vas robar les abraçades, els esplais, les festes, les revetlles ... ".





No obstant això, en la campanya publicitària recorda que aquest també ha estat un any d'alegries per a aquells que es van enamorar, pels nens que van néixer, pels casaments que es van celebrar ... A més, recalca la bellesa de Galícia i al·ludeix al fet que el COVID- 19 no podrà amb els paisatges privilegiats de Galícia, la seva gastronomia o la seva cultura ancestral.









A cavall pel pont de Rande, la catedral de Sant Jaume o la muralla romana de Lugo són, juntament el rural, alguns dels llocs escollits per filmar l'anunci, en el qual també hi ha lloc per a la gent de fora, a la qual Galícia espera rebre amb els braços oberts de cara a l'Xacobeo 2021, que en l'espot juga un paper crucial.





"Des de Galícia compartim aquest crit amb tothom". Així, manen missatges en anglès, francès, xinès, alemany, japonès o italià per advertir a la malaltia que, passi el que passi, i si respectem les distàncies de seguretat i fem ús de la mascareta, "non vai poder amb nós" .