CGT anuncia una vaga d'amarradors al Port de Barcelona per al 19 de novembre

L'organització CGT ha fixat una jornada de vaga per al proper dijous, 19 de novembre, per exigir la fi de la precarietat i la inseguretat laboral de les plantilles.





















Segons l'organització anarcosindicalista, els treballadors que presten els serveis d'amarratge i desamarratge al port de Barcelona fa anys que denuncien el risc que suposa per a la seva integritat física i la salut de les plantilles l'incompliment de la prescripció número 14 de el plec de Amarratge i la llei de prevenció de riscos laborals, que fa referència als mitjans humans i materials que el port exigeix a les empreses prestatàries d'aquests serveis.





CGT explica en el seu comunicat que la manca de personal per baixes, envelliment, lesions, etc. es reflecteix en els treballs que exerceixen aquestes persones al moll durant les guàrdies, on les maniobres són complexes ja què s'enfronten sense efectius humans i materials suficients que garanteixin la seguretat en el treball.





El col·lectiu de amarradors explica que des de fa molts anys vénen patint una creixent precarietat, on les dotacions en maniobra i el personal mínim de torn és l'habitual.





A més, indiquen que la càrrega de treball també ha augmentat sense que es produeixin noves contractacions. Aquesta realitat ha disparat les baixes per sobreesforços i les malalties professionals derivades d'aquesta activitat laboral.





Des de la CGT assenyalen que la manca de persona també està incidint de forma directa als vaixells atracats, a les empreses portuàries ia la pròpia ciutat de Barcelona, ja que es tracta d'un servei essencial que es presta diàriament i que ajuda a mantenir la fluïdesa de l'trànsit marítim i la seguretat de l'propi port.