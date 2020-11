Tatxo Benet va pressionar a David Madí perquè TV3 comprés documentals del Procés de Mediapro

La conversa intervinguda entre Tatxo Benet i David Madí per ordre del jutge Joaquín Aguirre posa en evidència la guerres internes entre ERC i JuntsxCatalunya. L'home de confiança de Roures, Tatxo Benet, revela que el director de TV3, Vicente Sanchís , li havia recomanat parlar amb l'actual president en funcions de la Generalitat, Pere Aragonès, per tancar l'acord econòmic.





















L'home de confiança de Jaume Roures, Tatxo Bene t, sembla ser que va mitjançar amb David Madí perquè TV3 comprés a Mediapro la seva sèrie de documentals sobre el Procés per 800.000 euros i emetre-abans de les pròximes eleccions autonòmiques, prevista per al proper 14 de febrer.





En aquest sentit ha afirmat Benet Madí "això és per programar-al setembre o octubre. Si després hi ha eleccions, hòstia, ja no és el mateix. I després de les eleccions tampoc és el mateix. El moment és ara, el moment és ara" , en la conversa punxada per la Guàrdia Civil al setembre.





A canvi Mediapro aconseguia donar un cop de pilota de 800.000 euros, utilitzant la influència política de l'investigat David Madí.





El director de TV3 Vicente Sanchís a més va advertir a Tatxo Benet que Aragonés "em matarà, perquè és el tio que em vol matar ... Ja saps que és molt exagerat Vicent [Sanchís], és molt valencià, molt exagerat", comentava entre rialles Tatxo Benet a l'referir les seves paraules.





PART DEL EXTRACTE DE LA CONVERSA:





-David Madí: Això evidentment és per programar-a l'octubre.

-Tatxo Benet: És clar, per programar al setembre o octubre. Si després hi ha eleccions, hòstia, ja no és el mateix. I després de les eleccions tampoc és el mateix. El moment és ara, el moment és ara.

-David Madí: Sí, bé, jo crec que les eleccions les tindrem al febrer.

-Tatxo Benet: Per això dic. [Sanchís] em diu: 'Impossible, no sé, parla amb qui vulguis'. Li dic: 'Bé, amb qui vols que parli?' I diu: 'Parla amb Aragonés, però [Pere] Aragonès em matarà, perquè és el tio que em vol matar ...' Ja saps que és molt exagerat Vicent [Sanchís], és molt valencià, molt exagerat. I l'oncle: 'Em matarà, perquè em vol matar ...' Però a la fi he parlat amb Castellanos, d'Economia [ Albert Castellanos , secretari general de la Vicepresidència de la Generalitat i número 2 de Pere Aragonès] i li he explicat el problema: Sanchís diu que li heu de donar, mireu de buscar-li 800.000 euros més. [Castellanos] em diu: 'Per diners no és, és simplement fer una dotació pressupostària'. Ho ha entès bé, m'ha semblat que té moltes ganes d'ajudar, i m'ha dit que potser poden col·locar-lo en una dotació pressupostària que han fet ara de Cultura, d'ajuda a la producció ...









La Guàrdia Civil ha assenyalat reiteradament en diversos informes la relació de Jaume Roures amb els polítics independentista. En un informe dirigit a el Jutjat d'Instrucció número 13 de Barcelona, que investigava l'organització de l'referèndum il·legal d'independència de l'1-O, la Policia Judicial de la Guàrdia Civil esmenta "tres crides que corroboren que la Generalitat va comptar amb el suport de mitjans de comunicació privats i, especialment, de l'empresari Jaume Roures Llop, fundador de el grup Mediapro ". De fet va ser Mediapro "qui produir el vídeo 1-O difós per la cadena de televisió TV3 en què es van narrar els esdeveniments relacionats amb el referèndum, es van enaltir a la persones que van ser capaços de fer-ho efectiu i es van difondre els missatges que interessaven a la causa independentista ".





Mediapro pretenia repetir la jugada venent a TV3 una sèrie de vuit documentals sobre el Procés per 800.000 euros.