Els treballadors de TV3 es mobilitzen després dels àudios de Rahola demanant a David Madí passar comptes amb Vicente Sanchis

En unes escoltes obtingudes per la Guàrdia Civil emmarcades en la 'Operació Voloh', Pilar Rahola dóna a entendre que càrrecs d i Juntsx Catalunya han pressionat el director de la cadena, Vicente Sanchís per augmentar la seva presència a TV3.





















Literalment en les escoltes Rahola afirma "a Sanchís això l'hi farem pagar al seu dia" li diu a David Madí, excap de, campanya d'Artur Mas, a causa que aquest reducó la seva participació a TV3.





Davant aquest escàndol els treballadors de TV3 s'han mobilitzat per denunciar "ingerències polítiques" que han tornat a danyar la credibilitat de TV3 a través d'un comunicat oficial. En el mateix Consell Professional d'Informatius i el Comitè d'Empresa de TV3 ha lamentat "el neguit pel control de TV3 deixant de banda el seu caràcter de mitjà públic a l'servei de la ciutadania. Aquests enregistraments" posen de manifest, un cop més, el concepte patrimonial que tenen dels mitjans de comunicació públics de Catalunya. Hem denunciat reiteradament les ingerències de el poder polític per intentar apropiar d'espais i d'antena de la nostra televisió ".





LEE EL COMUNICAT COMPLET DELS TREBALLADORS DE TV3









PILAR RAHOLA ES DEFENSA I PARLA D'ESPIONATGE POLICIAL





Després de fer públics els àudios de la conversa entre Pilar Rahola i David Madí, la periodista s'emitia un vídeo al seu canal de Youtube defensant-se del que ella considera "espionatge policial" i critica que s'hagin fet públiques converses seves "trossejades i fora de context ", i denuncia la vulneració de drets per part dels" aparells repressors de l'Estat ".





Al vídeo parla que "tots nosaltres tenim converses d'aquestes, cap de nosaltres sobreviuria a una escolta de converses amb amics o familiars", ha indicat en un vídeo que ha publicat a Youtube, on ha lamentat que la ciutadania s'hagi acostumat a aquest tipus d ' "abusos" per part de l'Estat.





"La Guàrdia Civil loque fa és escampar tot això, l'envia als mitjans i ho fa per destrossar persones, per destruir credibilitats", ha continuat Rahola, que ha criticat que líders polítics com Jèssica Albiach de Catalunya a Comú ho hagin aprofitat per criticar-la .