​AUDIO: Dos representants de l'Ajuntament de Barcelona van participar a la polémica misa de 600 persones de Sagrada Familia

El regidor de Drets de Ciutadania de l'Ajuntament, Marc Serra, aquest diumenge en declaracions al programa Via Lliure de RAC1, ha afirmat : "No diem que sigui illegal l'acte si no que parlem de ser exemplars."













L'arquebisbat de Barcelona ha confirmat que, entre els assistents a aquesta missa amb 600 persones a la Sagrafa Família, hi havia dos responsables de l'Ajuntament de Barcelona. L'acte es va fer dissabte al matí i hi van participar Albert Batlle, responsable de seguretat ciutadana, i el comissionat de Diàleg Intercultural i Pluralisme Religiós, Khalid Ghali Bada i que la conselleria de Salut investigarà. De fet la consellera Vergés ha afirmat a Twitter "Obrirem expedient i farrem els aclaraiments necesssaris perquè no es tornim a repetir".













Aquest diumenge al matí però, al Via Lliure de RAC1, el regidor de Drets Ciutadans de l'Ajuntament de Barcelona, Marc Serra desconeixia aquesta dada i explicaba que des del consistori no els constava que hi havia d'haver l'acte i que els va sorprendre, però quan se li ha preguntat per la presència de representants de l'Ajuntament, en concret del secretari de seguretat Albert Batlle, la resposta ha estat aquesta:













Abans de saber que Batlle hi va assistir, Serra ha carregat contra l'arquebisbat per haver permès i organitzat l'acte. Ha assegurat que "no s'entenen aquestes imatges", i ha afegit que s'hauria de demanar exemplaritat a l'arquebisbat. Que en un context com l'actual el bisbat hagi decidit organitzar un acte extraordinari en què s'acumulen 600 persones i es força el desplaçament, ens ha sorprès ha dit Serra.





De fet, aquest dissabte Serra deixava anar via Twitter que no es podia autoritzar una acte d'aquest tipus:









Una tònica que ha canviat en conèixer l'assistència de Batlle i de Ghali Bada a la missa: "Es habitual que en els diferents actes de Barcelona hi hagi una representació institucional de l'ajuntament. Això no vol dir que sapiguem les condicions de l'acte que gairebé sempre desconeixem.Albert Batlle es una de les persones que formen part del Procicat. Estic convençut que en el marc de les seves competències Albert Batlle farà el màxim per col·laborar amb el Departament de Salut ."





