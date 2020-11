La Covid-19 torna a arribar a 1 de cada 4 residències catalanes durant la segona fase de contagis

L'aparició de rebrots ha posat en alerta de nou als familiars dels ancians que tornen a veure com es multipliquen els contagis i les morts per coronavirus a les residències.

















La Coordinadora 5 + 1 ha advertit que la situació s'ha tornat a descontrolar a Catalunya durant la segona onada de contagis, que ja ha provocat la posada en marxa de nombroses restriccions per frenar la Covid-19. "Sembla començar de nou", ha subratllat la portaveu de l'associació de familiars de les residències públiques, María José Carcelén.





Aquesta setmana una fotografia d'Emilio Morenatti, cap gràfic de l'agència Associated Press a Espanya, ha mostrat l'interior d'una residència amb un peu de foto que resa així: "Treballadors d'una funerària retiren el cos d'un mort per coronavirus mentre el seu company d'habitació dorm, en una residència de Barcelona ". En la polèmica fotografia es veu a dos operaris d'una funerària enfundats en els seus vestits de protecció obligatòria, amortajando un cos en un llit articulat, separada tot just per una cortina lleu de què havia estat el seu company d'estada, que dorm entre ombres.





Catalunya compta amb un total de 152 residències de gent gran en situació greu per la infecció de coronavirus i d'elles només el 14,5% dels centres són públics. En dues setmanes un centenar de residències han entrat a formar part de la llista vermella de focus de la malaltia.





A més, altres 123 geriàtrics han comptabilitzat nous casos positius en els últims 15 dies i el nombre d'afectats no para de créixer. Són el 11,7% dels centres de Catalunya. El balanç deixa afectades una de cada quatre residències de la regió.





La Coordinadora 5 + 1 ha evidenciat els problemes que estan tornant a travessar els professionals sanitaris i l'administració pública per poder detectar els casos i allunyar-los de la resta de residents, en ple allau de contagis a Catalunya: "vam detectar problemes en algunes residències a l'hora d'aïllar correctament als malalts de Covid-19 de les persones sanes, i també que es trasllada de plantes als auxiliars ", ha subratllat Carcelén.

Els familiars dels ancians han aixecat la veu per intentar evitar que es repeteixi un drama que va provocar desenes de milers de morts a tot Espanya durant la primera onada.





A Catalunya han mort 4.420 persones de la tercera edat que vivien en aquests centres des de l'inici de la crisi sanitària. És el 70% dels morts de la comunitat catalana.









La Coordinadora 5 + 1 compareixerà aquest dilluns al Parlament de Catalunya per traslladar a la classe política totes les deficiències que s'han trobat en els últims mesos en la gestió sanitària de l'coronavirus. Serà el lloc també per exposar les raons que els han portat a denunciar davant la Fiscalia la situació dels geriàtrics catalans.