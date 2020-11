Andalusia confina municipis, avança el toc de queda a les 22 hores i tanca l'activitat no essencial des de les 18 hores

Andalusia decretarà des de les 00.00 hores de dimarts 10 de novembre i fins al dia 23 del mateix mes el tancament de tota activitat no essencial a partir de les 18 hores, ampliarà el toc de queda des de les 22.00 fins a les 07.00 hores i confinarà a tots els municipis de la comunitat, dels quals només es podrà entrar i sortir de forma justificada.













Així ho ha anunciat Moreno en una compareixença informativa després de presidir al Palau de San Telmo la reunió de Comitè Assessor d'Alertes de Salut Pública d'Alt Impacte per analitzar l'evolució de la pandèmia en una jornada en què s'han registrat 3.755 casos positius i 20 morts i la xifra de hospitalitzats ha baixat per segon dia consecutiu fins als 3.151 mentre que els ingressos en UCI han pujat fins als 455.





Després de comunicar que es prorroguen un dia més les mesures vigents fins ara i les noves no entraran en vigor fins al dimarts 10 amb la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Junta d'Andalusia (BOJA), Moreno ha informat a més de la decisió de mantenir fins el 23 de novembre el tancament perimetral de la comunitat i continuar amb els col·legis i instituts oberts a tot Andalusia, mentre que a la universitat es decideix impartir les classes de forma telemàtica i en línia excepte en les pràctiques i l'experimentació.





El tancament de tota activitat no essencial a partir de les 18 hores serà més exigent en la província de Granada, on la greu incidència de la pandèmia amb una "situació especialment delicada" obliga el tancament complet de tota activitat no essencial i Moreno ha recomanat a els ciutadans "només sortir per l'estrictament necessari".





ACTIVITATS ESSENCIALS QUE SEGUEIXEN PERMESES

Moreno ha detallat les activitats essencials que seguiran permeses són els

establiments comercials minoristes d'alimentació, begudes i productes i béns de primera necessitat; els centres sanitaris; els serveis socials i sociosanitaris; i els centres o clíniques veterinàries, òptiques i de productes ortopèdics i higiènics.





Igualment el BOJA inclourà entre els serveis essencials llibreries i papereries, venda de combustible, la Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV), serveis de lliurament a domicili, vetlles, autoescoles, perruqueries, centres esportius per a activitat física a l'aire lliure i menjadors socials i altres establiments per a repartiment i entrega d'aliments.





Moreno també ha precisat que tot Andalusia es troba en el nivell màxim d'alerta per la incidència de la pandèmia excepte 109 municipis dels districtes sanitaris Còrdova nord; Ponent, Llevant i Alt Almanzora a Almeria; Camp de Gibraltar; i Guadalhorce i Màlaga, que continuen en nivell 3 amb mesures preventives i nivells d'aforament diferents de la resta de la comunitat.





MAPA INTERACTIU AMB MESURES VIGENTS EN CADA MUNICIPI

Per facilitar una informació més precisa a la ciutadania, el president de la Junta ha anunciat la posada en marxa d'un mapa interactiu anomenat 'mapaCOVID.es' en què es podrà consultar des de qualsevol dispositiu mòbil les mesures vigents en cada municipi.





Moreno ha explicat que aquestes noves mesures, adoptades tot i que les vigents semblen començar a oferir "signes de contenció" però "clarament insuficients", es revisaran cada dues setmanes "llevat que la situació requereixi fer-ho abans" i ha apel·lat a la responsabilitat i prudència de tota la població per "complir les normes" i no incórrer en "riscos innecessaris", amb un missatge exprés als joves i una crida a la vacunació contra la grip, "que encara no ha donat la cara però la donarà" i la confluència del Covid "tindrà efectes".





"NO HI HA UNA ALTRA ALTERNATIVA"

Després de recordar que la Junta "no té competència per decretar el confinament domiciliari", que només contemplaria com a "última possibilitat per evitar un col·lapse sanitari que ara mateix no es dóna a Andalusia", Moreno ha demanat que "ningú pensi" que aquestes mesures " dures i difícils "s'adopten" a la lleugera "i ha admès que mai poden ser" del gust de tots ", encara que ha volgut deixar clar que" no hi ha una altra alternativa "per" salvar vides i evitar el col·lapse sanitari ".





Per garantir el compliment d'aquestes mesures, el cap de l'Executiu andalús ha defensat la necessitat que "es donin les instruccions precises i es mobilitzin els efectius necessaris" dels Cossos i Forces de Seguretat de l'Estat perquè "és vital dissuadir concentracions de persones, especialment en les anomenades 'zones de botellón', sent inflexibles amb els imprudents ".





Per a això, el conseller de la Presidència, Elías Bendodo, ha contactat amb la delegada de Govern a Andalusia, Sandra García, per demanar la "màxima coordinació i implantació" dels Cossos i Forces de Seguretat en la comunitat perquè "no serveix de res" adoptar noves restriccions "si no es poden controlar situacions d'irresponsabilitat". Moreno ha assenyalat que "molta gent ens diu que va veure més policia a la primera onada" i durant el primer estat d'alarma, pel que espera que el Govern hagi "màxim compromís" de Govern en la "lluita sense quarter contra el Covid- 19".





Preguntat per si confia que aquestes mesures permetin recuperar la mobilitat per Nadal, el president andalús ha reconegut que "queda molt i no sabem què pot passar", tot i que no ha amagat que l'objectiu és intentar "arribar en la millor condició possible" en entorn de la 15 de desembre per poder restablir la mobilitat entre provincial i ampliar els aforaments. En qualsevol cas, ha insistit que no dependrà de les decisions que adopti la Junta, sinó de la "responsabilitat col·lectiva del conjunt de la societat".





Moreno també ha recordat que es manté vigent el límit màxim de sis persones per a les reunions en l'àmbit públic i privat, excepte aquells grups que siguin convivents, perquè la prioritat és "reduir a la mínima expressió les grans concentracions de persones", i ha subratllat que l'educació serà recollida com "activitat essencial" i els col·legis i instituts seguiran oberts a tot Andalusia perquè "el nivell d'incidència està sent mínim", encara que ha volgut deixar clar que "si hi hagués algun tipus de modificació que s'agreugés la xifra, prendríem alguna decisió al respecte ".





Sobre la situació en què queda la celebració de les oposicions convocades per la Junta, el president andalús ha indicat que "encara no s'ha pres una decisió al respecte" i s'està estudiant la possibilitat de buscar "espais molt amplis que poguessin permetre fer-les a alhora en temps i forma "per evitar retardar, cosa que vol evitar fent" tot el possible dins de les nostres possibilitats tècniques".





MESURES VIGENTS EN L'ACTUALITAT

Des del 30 d'octubre passat ja estava en vigor a Andalusia el tancament perimetral de tota la comunitat, que impedia podrà entrar o sortir de la comunitat si no és per causa justificada, i el confinament de més de 4,5 milions d'habitants de 449 municipis de les províncies de Cadis, Còrdova, Granada, Jaén, Màlaga i Sevilla.





En concret, la Junta va establir el confinament de les províncies de Granada, Jaén i Sevilla, que es troben en el nivell 4 d'alerta definit pel Govern el que suposava que, dins d'aquestes províncies, també quedava limitada la mobilitat entre tots els seus municipis , en els quals només es podrà entrar o sortir amb un motiu justificat.





El mateix confinament perimetral es va determinar per als 28 municipis englobats en el districte sanitari de Còrdova-Sud, els 18 municipis de districte la Vega de Màlaga i els 25 municipis de les àrees sanitàries Jerez-Costa Nord-oest i Serra de Cadis.