Isabel Allende: "No hi ha feminisme sense independència econòmica" («Mujeres del alma mía»)

Cada un dels últims segles ha tingut la seva principal revolució. El XVIII va ser el de la revolució burgesa, el XIX la proletària i el XX la feminista. Tal com diu Isabel Allende a «Mujeres del alma mía» (Plaza i Janés) "Es podrà dir que la revolució russa de 1917 va ser la més notable però la del feminisme ha estat més profunda i duradora perquè afecta la meitat de la humanitat". Més encara, resulta impossible negar que la revolució russa va passar com una alenada -llarga, però buf a la fi- i ja no se'n recorden d'ella més que els historiadors, mentre que la revolució feminista ha arribat per quedar-se, entre altres raons perquè encara no s'ha culminat ni en el nostre món, ni a la resta del planeta.













Però què és això del "feminisme" de què tant es parla? Tal com diu l'escriptora d'origen xilè, autor d'una copiosa i celebrada obra narrativa, "és una postura filosòfica i una revolta contra l'autoritat de l'home; és una manera d'entendre les relacions humanes i de veure el món, una aposta per la justícia, una lluita per l'emancipació de la dona, gais, lesbianes (LGTBIQ), tots els oprimits de sistema i els altres que vulguin sumar-s'hi".





Allende recorda el seu enton familiar, amb la influència de la seva mare Panchita, que va patir les conseqüència dels convencionalismes de l'època (amb el seu gran amor, Ramon -l'oncle Ramón per Isabel- no va poder arribar a casar-se mai), també del seu avi , en el qual reconeix la mentalitat masclista pròpia d'aquell temps, però amb el que va establir una profunda complicitat. I, en fi, de les seves diferents parelles. "A Xile - recorda- el pilar de la família i la comunitat és la dona, sobretot en la classe treballadora, on els pares van i vénen, i sovint desapareixen sense recordar-se dels fills". Perquè en els anys seixanta el seu era "un país socialment molt conservador i de mentalitat provinciana on els costums no havien canviat molt des del segle anterior" i no hi havia ni divorci, ni estava regulada la interrupció de l'embaràs.

Conscient d'aquesta situació, l'autora reconeix que "no sempre em va agradar ser dona, de noia volia ser home perquè era evident que els meus germans tenien un futur més interessant que el meu" pel que el seu procés de conscienciació no va ser immediat i es va produir a mesura que es va anar adonant de moltes coses, sobretot de la violència i de la manca d'autonomia de les dones. "Si un home és colpejat i privat de llibertat és tortura; si el mateix ho suporta una dona, es diu violència domèstica i encara en la major part del món es considera un assumpte privat". I ressalta una dada important: "l'indicador més important del grau de violència d'una nació és la que s'exercita contra la dona".





Això no li impedeix reconèixer la seva vida amorosa, fins i tot les bogeries que va cometre entre els 30 i els 50 anys -"admeto que de vegades el cor apassionat ennuvola l'entesa"- com quan es va enamorar a Veneçuela d'un músic argentí o a Estat Units d'un advocat de Califòrnia. És clar que a mesura que passen els anys tot és diferent. "A la meva edat ja no es viu la passió com en la joventut, però abans de cometre una imprudència ho penso durant un temps, diguem dos o tres dies...".





Recorda a alguna dona que va influir molt en la seva vida, l'agent Carmen Balcells, qui li va donar un encertat consell: "Qualsevol li va dir pot escriure un bon primer llibre, l'escriptor es prova en el segon i en els següents". I li va advertir: "a tu et jutjaran molt durament, perquè a les dones no ens perdonen l'èxit, escriu el que vulguis, no permeteu que ningú es fiqui ni en el teu treball, ni amb els teus diners; als teus fills els tractes com prínceps, ho mereixen; casa't, un marit, per ximple que sigui, vas veure ".





Acaba exigint "prou d'eufemismes, n'hi ha prou de solucions parcials. Es requereixen canvis profunds en la societat i ens toca a nosaltres mateixes imposar". Però posa els peus a terra i és perfectament conscient que "no hi ha feminisme sense independència econòmica".





