"La democràcia espanyola és una merda" i Rahola una víctima

"El problema de les ments tancades és que sempre tenen la boca oberta". Aquesta és una de les moltes frases brillants de Mafalda, que es pot aplicar perfectament a determinats personatges. L'hem triat perquè ve a cabells per parlar de Pilar Rahora, la reinona de l'Procés que li reporta uns bons dividends. A la susdita també se la coneix per la seva ja històrica frase que li va dir a un policia local de Badalona, "No sap qui sóc jo? "quan la grua s'havia emportat el seu cotxe oficial perquè estava mal aparcat i el seu xofer pretenia emportar-se'l sense pagar la sanció, cosa que va fer. Les seves actuacions estel·lars com a tertuliana són d'allò més il·lustratives. En elles deixa anar les seves arengues incendiàries a favor de l'independentisme i en contra del govern i tot el que ella considera enemics. Ho fa en mitjans de comunicació públics i en alguns privats. Aquests que practiquen el doble joc per seguir recollint els diners en grans quantitats.









En el seu afany de protagonisme i de demostració de poder per les seves relacions amb les altes esferes governamentals, econòmiques i socials -demostracions que inclouen paelles i concerts de guitarra del mestre Puigdemont i el seu cor de palmers-, al final, com que no sap estar callada perquè emmalaltiria, han vist la llum unes gravacions en què es queixava del director de TV3 perquè li estaven "traient" alguna intervenció a la televisió que considera que és seva i d'alguns dels seus amics, però que paguem tots. Estava indignada, i així li ho manifestava al seu interlocutor, el gran Madi, el dels negocis.





Pilar Rahola, que al seu dia li va fer la rosca a Artur Mas -amb biografia inclosa-, ara defensora i amiga de Puigdemont amb qui parla sovint per telèfon -ha de ser per donar-li instruccions- no té la menor objecció a utilitzar el seu amiguisme per treure profit econòmic al seu favor. A l'expresident Torra el té a menys, ja que sabia que era el titella de Puigdemont fins que aquest es va deslligar del fugit, pensava que era el president lliure de lligams i en els últims mesos volava sol, sense protecció per desesperació del seu mentor.





Davant la publicació dels àudios, la reinona, com sol fer, sense reconèixer el fons de la qüestió que és molt greu, va carregar contra Espanya, com sempre, per dir que "la democràcia espanyola és una merda". La seva i la dels seus amics que fan negoci a costa dels sentiments d'aquells ciutadans que es creuen les seves mentides, és la millor del món. Amb una falta d'ètica, i de vergonya torera, el que demostra per què volen la independència de Catalunya: per fer negocis, controlar tot i que ningú els demani comptes.





Diuen que la condició humana no té remei en les seves debilitats, això sembla. Quan a alguns se'ls omple la boca de dir que cal eradicar la corrupció, els privilegis i totes aquestes coses, i que el sector negocis del partit estava a punt de desaparèixer, amb la "transparència" de fets com aquests demostren que no ha estat així i que per a uns quants espavilats o pocavergonyes la seva única ideologia és la pasta per la pasta, i no precisament la italiana.





Rahola, Madi, Vendrell, Benet i companyia són els nous noms que cavalquen en aquest camp sense tanques, deixant enrere als Pujol i companyia, creient-se impunes, que no ho són.

Com deia Mafalda "Hi ha tantes persones vivint en els núvols... que em fa por que un dia d'aquests comenci a ploure cocos". Doncs això, i que quedi clar que Rahola és una víctima de la democràcia espanyola que és una merda, la seva una vergonya lucrativa.