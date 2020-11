Arrimadas intenta promocionar Carrizosa de cara a les eleccions del 14-F

Inés Arrimadas està promocionant ja a Carlos Carrizosa, el candidat català de Ciutadans, davant la previsible candidatura en solitari per les pròximes eleccions catalanes el 14 de febrer, ja que sembla que les posicions amb el PP estan molt allunyades com per presentar-se junts a Girona i Lleida, per exemple.













Divendres passat, Carrizosa va estar a Madrid al costat de Arrimadas i Toni Cantó, i va insistir en què Ciutadans és la millor alternativa a el nacionalisme català, que segons ha dit "està empobrint els catalans".





Tot i així, la seva candidatura en solitari encara no és oficial, però fa uns dies sí que va anunciar que es proposa renovar les estructures de Cs a Catalunya amb l'objectiu de "encarar el procés electoral". A més, va demanar la "participació i interès" dels militants després de la crisi que va deixar la substitució de Lorena Roldán a l'agost.





Des del sector crític del partit creuen que hi ha un gran "nerviosisme" ja que els líders de la formació taronja veuen com estan perdent afiliats i votants.





Segons van constatar fonts de el partit a Vozpópuli, és possible que Arrimadas col·loqui a Carrizosa en el Comitè Permanent, l'òrgan on es prenen les decisions més importants de el partit, que es reuneix un cop a la setmana i que actualment està format per la secretària general, Marina Bravo; els vicesecretaris, Carlos Cuadrado i José María Espejo; la portaveu nacional, Melisa Rodríguez; i Edmundo Bal.





Ara Carrizosa ja és part de el Comitè Executiu, que es reuneix un cop al mes, de manera que l'ascens a Comitè Permanent podria suposar l'intent de Arrimadas de reforçar la seva figura, sobretot després que a l'agost fos triat sense consultar a la militància .