Barcelona atén més de 360 víctimes de tràfic d'éssers humans en els últims dos anys

L'Ajuntament de Barcelona ha atès en els últims dos anys a un total de 363 víctimes de tràfic d'éssers humans, segons els resultats de l'informe anual de la Unitat Municipal Contra el Tràfic d'Éssers Humans (Uteh) corresponent a 2018 i 2019.













La tinenta d'alcalde de Drets Socials, Justícia Global i Feminismes, Laura Pérez, ha presentat l'informe aquest dilluns en roda de premsa, en què ha detallat que el 2018 es van atendre a 153 persones i el 2019 la xifra va augmentar fins a arribar a les 210.





Destaca l'augment d'homes atesos en els últims tres anys, passant de quatre homes el 2017 a 21 2019, fet que suposa un increment del 425%.





L'estudi ha constatat una diversificació dels objectius d'explotació, principalment en dones, afegint a l'explotació sexual altres finalitats com la mendicitat o la comissió de delictes, i el 2019 s'ha atès també a persones també explotades per finalitat d'extracció d'òrgans.





En concret, la finalitat d'explotació predominant en dones és la sexual i en homes la laboral i la mendicitat --tot i que també es dóna l'explotació sexual--, i pot ser que una persona hagi estat explotada per diverses finalitats alhora.





El servei ha atès persones de 38 nacionalitats diferents, tot i que es manté la nigeriana com la més comuna, i més del 66% de les persones ateses es troben en situació irregular de residència, algunes d'elles amb procediments d'expulsió.





UNITAT PIONERA





Pérez ha destacat que els resultats de l'informe demostren la consolidació de la Uteh com a unitat pionera i ha reclamat modificar la llei d'estrangeria perquè "no és normal que víctimes de tràfic d'éssers humans estiguin amenaçades per una ordre d'expulsió".





Creu que la tracta de persones és "una realitat molt greu que fins ara no ha rebut resposta suficient per part de les administracions", de manera que confia que aquestes prenguin com a exemple l'experiència de Barcelona.