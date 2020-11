La UE imposarà aranzels a productes d'EUA per les seves ajudes a Boeing

La Unió Europea imposarà aranzels a la importació al bloc d'una sèrie de productes d'Estats Units com a compensació per les subvencions que Washington va concedir la companyia del sector aeronàutic Boeing, declarades il·legals per l'Organització Mundial de Comerç (OMC).









El vicepresident executiu de la Comissió Europea, Valdis Dombrovskis





"Els EUA han imposat les seves aranzels després de la resolució del cas d'OMC sobre Airbus. Ara tenim fallada també en el cas Boeing que ens permet imposar els nostres aranzels i és el que farem", ha avançat el vicepresident de la Comissió Europea responsable de Comerç , Valdis Dombrovskis, en una roda de premsa en el marc de la reunió per videoconferència dels ministres del ram dels Vint.





El letó, que no ha donat més detalls sobre la decisió, ha afirmat que Brussel·les segueix "oberta" a aconseguir una "solució negociada" amb els Estats Units, així com que la part europea està "preparada" per retirar els seus aranzels quant l'administració nord-americana elimini els seus per les ajudes a Airbus. "La nostra proposta segueix sobre la taula", ha subratllat.





Els aranzels s'aplicaran des d'aquest dimarts, 10 de novembre, i ja van rebre el vist-i-plau a nivell tècnic d'una "majoria de països", segons han explicat fonts comunitàries.





Aquest anunci arriba pocs dies després de les eleccions nord-americanes, en què el candidat demòcrata Joe Biden s'ha imposat al republicà Donald Trump. Dombrovskis ha recordat que Biden sempre s'ha pronunciat a favor de les "aliances internacionals", del "sistema multilateral" global i de "millorar els llaços amb la UE".





El letó ha confirmat que Brussel·les ja ha tingut els primers contactes "informals" amb l'equip de Biden, amb qui espera avançar en una agenda comercial "positiva", incloent els casos de Boeing i Airbus, però també altres qüestions com la reforma de la OMC.





L'OMC va autoritzar a mitjans d'octubre a la UE a imposar aranzels sobre productes procedents dels Estats Units per un valor màxim anual de 3.993 milions de dòlars (3.363.000 d'euros) com a mesura de compensació per les ajudes que l'administració nord-americana trasllada a Boeing.





A falta de conèixer els productes que seran sotmesos definitivament a aquests aranzels, la UE ja havia preparat una llista orientativa en què, a més de productes de sector aeroespacial com avions o helicòpters, també es trobaven aliments com cítrics, quètxup o fruita seca, videoconsoles , aparells per fer exercici físic i components de motos i bicicletes.





MAROTO CONFIA EN què BRUSSEL·LES I WASHINGTON reprenguin el DIÀLEG





En un comunicat, la ministra d'Indústria, Comerç i Turisme, Reyes Maroto, ha assenyalat que la decisió d'imposar aquests aranzels a productes procedents de país nord-americà "té com a principal objectiu convèncer als EUA perquè reprengui la negociació i, d'altra banda, evitar una escalada en el conflicte comercial, cosa que no beneficiaria a cap de les parts ".





Així, Maroto ha confiant que, després de la victòria de Biden a les eleccions de la passada setmana, "es reprenguin les converses i s'aprofiti l'oportunitat per reduir l'impacte d'aquestes mesures", que al seu judici "han penalitzat de manera desproporcionada i injusta a la indústria agroalimentària espanyola ", un sector que" és aliè al conflicte ".





Segons ha explicat el seu departament, la llista definitiva de productes afectats quedarà dividida en quatre grans grups: aeronaus (44%), béns industrials (29%), béns agrícoles (18%), i productes agrícoles transformats (9%). A més, es preveu aplicar aranzels addicionals del 15% en el cas de les aeronaus civils i del 25% en el de productes industrials, agrícoles i agrícoles transformats.