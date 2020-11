El cònsol general dels Emirats Àrabs Units visita la seu del Consorci de la Zona Franca de Barcelona

El Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) ha rebut aquest matí la visita de Majid Alfalasi, cònsol general dels Emirats Àrabs Units a Barcelona, a la seva seu, on s'ha reunit amb el delegat especial de l'Estat al CZFB, Pere Navarro, i la directora general de l'entitat, Blanca Sorigué. L'objectiu de la visita ha estat aprofundir en totes les oportunitats que el CZFB pot aportar tant a les empreses dels Emirats amb interès a invertir aquí com a les empreses nacionals amb possibles projectes al país àrab, i sempre amb el focus al voltant de la nova economia.













Majid Alfalasi, que ha estat acompanyat per Islam Gamil, responsable d'economia i negocis del Consolat, ha pogut conèixer de primera mà el 3DFactory Incubator, la primera incubadora europea d'alta tecnologia en 3D que el CZFB va posar en funcionament fa poc més d'un any i l'objectiu és actuar com un hub d'innovació. En aquest període de temps ja ha incubat 41 projectes empresarials i té l'objectiu d'arribar al centenar en els primers cinc anys d'activitat. A més s'està treballant en la seva ampliació, que s'espera que estigui finalitzada a finals d'aquest 2020. Alfalasi, que va assumir el càrrec de cònsol general el passat 10 d'agost, també ha visitat al costat de Navarro i Sorigué la primera fase d'el DFactory, un hub tecnològic de 17.000 metres quadrats que serà inaugurat a principis de 2021.





El delegat especial de l'Estat al Consorci de la Zona Franca de Barcelona, Pere Navarro ha volgut destacar la importància de la visita d'Alfalasi i ha agraït que s'hagi produït de manera tan ràpida des del seu nomenament "el que ens produeix un profund honor i ens confirma que el Consorci és un actor de gran rellevància per a la projecció internacional de l'economia ". En aquest sentit, Navarro ha afegit que "estem convençuts que una economia com la dels Emirats Àrabs Units pot trobar elements d'atracció interessants en apostes estratègiques com el 3D Factory Incubator o el DFactory".





El CZFB manté una intensa agenda internacional, i el passat 23 d'octubre va rebre a les seves instal·lacions al també cònsol general a Barcelona dels Estats Units, Robert Riley.