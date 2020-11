Naturgy s'adjudica el subministrament elèctric del Museu del Prado per més de 2 milions d'euros

Naturgy s'ha adjudicat el subministrament d'electricitat del Museu del Prado a Madrid a partir del pròxim mes de desembre i per un període d'un any, per un import de més de dos milions d'euros, ha informat la companyia.













L'energètica presidida Francisco Reynés va indicar que s'ha fet amb aquest nou contracte, que compta amb la possibilitat d'executar una pròrroga per un any addicional de mutu acord entre les parts, després d'una competitiva licitació on la seva oferta "va resultar la més atractiva".





El contracte representa un volum de consum anual de 19 gigawatts hora (GWh) en els nou punts de subministraments de les seves diferents instal·lacions.





L'energètica subministrarà en aquest contracte un 100% de l'energia subministrada amb redempció de garanties d'origen (GDO s) tal com exigia la convocatòria.





Aquesta adjudicació s'uneix a les licitacions aconseguides per Naturgy en l'últim any, entre les quals destaquen els contractes amb Correus, Telefónica, Hotusa o els metres de Barcelona, Bilbao i Màlaga, els tramvies de Múrcia i Saragossa, així com el subministrament a Congrés dels Diputats o la Universitat Autònoma de Madrid o a el Consell Superior d'Esports.





El grup va indicar que aquests contractes s'emmarquen en la seva nova política comercial que, en línia amb el seu pla estratègic a 2022, busca optimitzar la seva cartera de clients, tant d'energia com de serveis.





En l'actualitat, Naturgy compta a Espanya amb més de set milions de clients que tenen més de 11 milions de contractes de gas, electricitat i serveis, des del consumidor domèstic fins al terciari i industrial.