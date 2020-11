Un juzgado de Igualada reconoce el derecho de un padre a recuperar los días de custodia que se perdieron por el confinamiento

El Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 1 d'Igualada ha atès parcialment la petició d'un progenitor que reclamava poder gaudir dels dies de custòdia de les seves filles corresponents a al període de confinament obligatori iniciat a partir del 14 de març de 2020 i, posteriorment, a una setmana del mes de setembre en què les filles i la seva mare es van veure obligades a confinar-se novament per un possible contagi.













La parella manté un règim de custòdia compartida que, segons el termes acordats en el seu moment, implica que setmanalment i de forma alternativa cadascun dels progenitors abandona l'antic domicili familiar, de tal forma que l'exercici de la guarda es desenvolupi sempre a l'habitatge habitual de les menors. Aquesta pràctica, però, es va veure sobtadament alterada arran de la declaració de l'Estat d'Alarma per raons sanitàries i l'obligació general de confinament domiciliari aprovada pel Govern central. Segons consta acreditat a la sentència, la mare de les nenes es va negar a abandonar el domicili de les menors durant el període de confinament, condicionant d'aquesta forma el dret del progenitor a veure les seves filles i obligant-lo a conviure amb la seva exparella per accedir a la possibilitat de pernoctar amb elles, tal i com corresponia.





Considera la sentència que, malgrat la mare no impedís les visites del pare ni que es quedés a dormir al domicili durant les setmanes de la seva guarda, va existir un evident incompliment de l'obligació «d'abandonar l'habitatge una de cada dues setmanes per tal que el pare pogués cuidar les seves filles» i aquest temps, a criteri del jutjat anoienc, «ha de ser compensat» de la millor forma possible «per tal de deixar les coses com si res no hagués passat respecte les relacions paterno-filials, com si el confinament no s'hagués produït i tot hagués estat normal».