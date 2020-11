Convocada una vaga de 24 hores pel tancament de TE Connectivity a Montcada i Reixac

El comitè d'empresa de TE Connectivity --anteriorment coneguda com Tyco Electronics-- ha anunciat una vaga de 24 hores per l'anunci de la direcció de tancar la planta que la companyia té a Montcada i Reixac (Barcelona).













L'aturada arrencarà aquest dimarts a les 22 hores i s'allargarà fins a la mateixa hora de l'endemà, i es fa coincidint amb la reunió de el període de consultes de l'expedient de regulació d'ocupació (ERO) presentat per la direcció, segons ha informat CC. OO. aquest dilluns en un comunicat.





El comitè ha convocat una concentració a les portes del magatzem i també hi ha prevista una altra protesta davant de les portes del consistori vallesà, on es farà la lectura d'un manifest per defensar la continuïtat de l'activitat en el municipi i dels llocs de treball.





El sindicat ha sostingut que, durant les reunions en el marc de el període de consultes, s ' "ha demostrat que no hi ha causes objectives" que justifiquin l'ERO i ha subratllat que es tracta d'una decisió estratègica.





ET Connectivity va anunciar el passat 21 d'octubre la presentació d'un ERO que suposava l'acomiadament de tot el personal, que segons CCOO afecta unes 250 persones.