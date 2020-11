Espanya ha realitzat més de 15 milions de PCR des de l'inici de la pandèmia

Les comunitats autònomes han notificat que, fins al 5 de novembre, han portat a terme un total de 15.023.294 proves diagnòstiques PCR per detectar la Covid-19, segons ha informat el Ministeri de Sanitat.









En concret, entre els dies 30 d'octubre i 5 de novembre, les comunitats autònomes han realitzat un total de 851.003 PCR, una mitjana de 121.571 PCR al dia.





A més, des del 30 d'octubre al 5 de novembre, les comunitats autònomes han portat a terme un total de 133.885 test d'antígens. Sumats a les PCR realitzades, suposen un total de 1.142.815 proves diagnòstiques realitzades en aquest període. Augmenta així un 8% el nombre de proves diagnòstiques, amb una taxa de 318,96 per cada 1.000 habitants.





D'altra banda, al costat de les proves diagnòstiques, les comunitats autònomes també han notificat la realització d'un total de 2.610.080 test ràpids d'anticossos, el que suposa una taxa de 55,42 per cada 1.000 habitants.





Així mateix, s'han realitzat 1.760.915 proves de test serològics d'Ac, fet que suposa una taxa de 37,39 per cada 1.000 habitants i un increment percentual del 8%.





En total, des de l'inici de l'epidèmia, s'han efectuat 19.394.289 proves diagnòstiques i de detecció de COVID-19 (PCR, test d'antígens, test ràpids d'anticossos i test serològics d'Ac), de les quals 1.292.007 corresponen a la setmana del 30 d'octubre al 5 de novembre.





Sanitat ha destacat que progressivament es van desenvolupant noves tècniques per al diagnòstic de la infecció per SARS-Cov2, com és el cas de les proves ràpides d'antigen que les Conselleries de Sanitat estan començant a introduir en la gestió de la pandèmia.