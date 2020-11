El gran dia ha arribat

Aquest dilluns ha vingut carregat d'esperança real perquè la farmacèutica Pfizer i Biontech han anunciat que la seva vacuna contra el Covid-19 és eficaç en més del 90%, després de l'èxit" de la primera anàlisi intermedi del seu assaig de fase 3.









La seva candidata a vacuna basada en ARNm, BNT162b2 contra la SARS-COV-2 ha demostrat la seva eficàcia contra el coronavirus en participants sense evidència prèvia d'infecció. En les proves de Fase 3 d'aquesta vacuna han participat 43.538 persones voluntàries i l'anàlisi ha avaluat 94 casos confirmats de Covid-19 en participants de l'assaig.





Després d'aquests resultats, el mateix president Pfizer, Albert Bourla, ha destacat que "avui és un gran dia per a la ciència i la humanitat perquè els primers resultats del nostre assaig de la vacuna Fase 3 Covid-19 proporciona l'evidència inicial de la capacitat per prevenir Covid-19 ".





Bourla ha agraït als milers de persones que s'han ofert com a voluntàries per participar en l'assaig clínic, als seus col·laboradors acadèmics i investigadors en els llocs de l'estudi, així com als seus col·laboradors de tot el món "que estan dedicant el seu temps a aquest esforç crucial perquè no podríem haver arribat tan lluny sense el gran compromís de tots els involucrats ", ha precisat.





Segons les projeccions actuals, la companyia espera produir a nivell mundial fins a 50 milions de dosis de vacunes en 2020 i fins a 1.300 milions de dosi en 2021.





Com deia Serrat en la seva cançó: "Avui pot ser un gran dia": "Lluita pel que vols i no desesperis, si alguna cosa no va bé. Avui pot ser un gran dia i demà també ".

















El gran esforç científic, econòmic i social a nivell mundial de tots aquests mesos ha valgut la pena perquè ha fet que per fi hagi arribat aquest gran dia que tots esperavem, el de la descoberta de "la vacuna".





Gaudeixin d'ell amb responsabilitat, perquè encara ens queda molt per lluitar.