Familiars exigeixen saber "qui va denegar" l'hospitalització de la gent gran a les residències: "Se'ls va deixar morir"

Associacions de familiars d'usuaris de geriàtrics a Catalunya han exigit al Parlament que s'investigui "qui va denegar" les derivacions hospitalàries a la gent gran durant els pitjors moments de la pandèmia del coronavirus.









Un militar de la UME desinfecta una residència a Barcelona





Així ho ha expressat la portaveu de la Coordinadora de Residències 5 + 1, María José Carcelén, que ha intervingut com a testimoni aquest dilluns a la comissió d'investigació de Parlament sobre la gestió de les residències, al costat dels representants d'Afectats BB Serveis, Maria José Alarcón i Roberto Martínez.





"No acceptar als residents als hospitals era una condemna de mort", ha afirmat Carcelén, que ha assegurat que les residències d'avis no estaven preparades per atendre mèdicament als usuaris i que no tenien personal i espai suficient.





"Aquesta manca d'accés als hospitals la van patir tant els que tenien símptomes de Covid com els que tenien altres malalties. Durant setmanes no van ser derivats als hospitals, no sabem si perquè no es va demanar o perquè es va demanar i es va denegar. Tampoc sabem qui ho va denegar ", ha declarat Carcelén.





"SE'LS VA DEIXAR MORIR"





La Coordinadora de Residències 5 + 1 ha portat a la Fiscalia una trentena de casos en residències catalanes en què, malgrat les peticions dels familiars, no es va derivar als residents a un hospital, o bé van arribar al centre sanitari en "estat d'abandonament "; deshidratats, desnodrits i amb nafres.





"Se'ls va deixar morir en unes condicions absolutament indignes, impròpies d'un estat del primer món. Van ser discriminats per raó de la seva edat i del lloc on vivien. Se'ls va considerar prescindibles. I de moment ningú ha demanat perdó ni ningú ha assumit cap responsabilitat ", ha afirmat Carcelén.





La Coordinadora de Residències 5 + 1 ha censurat també la manca de personal gericultor prèvia a la pandèmia, la descoordinació amb els CAP i la massificació dels centres, "amb habitacions dobles i totes les places ocupades", situacions de les quals s'ha fet responsable a la Generalitat.





"No hem après res de la primera onada", ha afirmat Carcelén, que ha exigit que s'efectuïn proves PCR setmanals als residents i els treballadors, que els aïllaments de positius en coronavirus es facin fora dels asils i que es doni assistència sanitària als malalts.





EL COVID-19 TORNA A ARRIBAR A 1 DE CADA 4 RESIDÈNCIES CATALANES



Aquesta setmana una fotografia d'Emilio Morenatti, cap gràfic de l'agència Associated Press a Espanya, ha mostrat l'interior d'una residència amb un peu de foto que resa així: "Treballadors d'una funerària retiren el cos d'un mort per coronavirus mentre el seu company d'habitació dorm, en una residència de Barcelona ". En la polèmica fotografia es veu a dos operaris d'una funerària enfundats en els seus vestits de protecció obligatòria, amortallant un cos en un llit articulat, separada tot just per una cortina lleu de què havia estat el seu company d'estada, que dorm entre ombres.







Catalunya compta amb un total de 152 residències de gent gran en situació greu per la infecció de coronavirus i d'elles només el 14,5% dels centres són públics. En dues setmanes un centenar de residències han entrat a formar part de la llista vermella de focus de la malaltia.





La Coordinadora 5 + 1 ha evidenciat els problemes que estan tornant a travessar els professionals sanitaris i l'administració pública per poder detectar els casos i allunyar-los de la resta de residents, en ple allau de contagis a Catalunya: "vam detectar problemes en algunes residències a l'hora d'aïllar correctament als malalts de Covid-19 de les persones sanes, i també que es trasllada de plantes als auxiliars ", ha subratllat Carcelén.





Els familiars dels ancians han aixecat la veu per intentar evitar que es repeteixi un drama que va provocar desenes de milers de morts a tot Espanya durant la primera onada.