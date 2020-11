Els mercats embogeixen davant l'anunci de la vacuna de Pfizer

La crisi del Covid-19 va arribar el març de 2020 --encara que segurament que el virus arribés abans -, fa tan sols 8 mesos. No obstant això, la incertesa i la inestabilitat cansa, pel que sembla que hagi passat una eternitat. Per això, aquest dilluns milions de ciutadans arreu del món han sentit una immensa felicitat al conèixer que Pfizer ha aconseguit una vacuna del Covid-19 que té una efectivitat de més del 90%.





Es tracta d'una de les notícies de l'any i possiblement, de segle: la pandèmia que ha arrasat el món que es coneixia fins ara ja té la seva nèmesi. I segons asseguren molts científics, ningú esperava trobar una vacuna amb una efectivitat del 90% tan aviat. Encara que falli en una persona de cada deu, el virus tindria molt complicat seguir reproduint-si no pot infectar el 90% de la població.





Altres científics són escèptics l'anunci de Pfizer per no aportar prou dades. Han anunciat que tenen la vacuna i la seva efectivitat, però no han publicat cap estudi que corrobori el que diuen. De tota manera, seria molt estrany que una farmacèutica amb el bagatge i la reputació de Pfizer es marqui un fanal amb un fet que marcarà la història de la humanitat.





Els que no han estat gens escèptics són els mercats, que han viscut una jornada de celebració i disbauxa després de conèixer la notícia. La ciència encara no ha aportat tota la informació necessària, però l'economia ja ha emès la seva sentència: la recuperació del Covid-19 ja es aquí.





L'IBEX ES DISPARA A ESPANYA PER LA CONFIANÇA EN EL TURISME













L'Ibex 35 ha acabat la sessió d'aquest dilluns amb una alça del 8,68%, el que ha portat al selectiu a situar-se als 7.467 punts sencers. Des de les 13:00 hores, quan s'ha conegut l'anunci de Pfizer, els valors de la borsa espanyola s'han disparat. La pujada ha vingut propiciada pel creixement de la confiança dels inversors en el sector de viatges i el turisme, als que ja donen per recuperats.





Les majors pujades les han protagonitzat les empreses relacionades amb el turisme i els viatges, liderades per Melià (+ 37,08%), IAG (+ 26,07%), Amadeus (+ 15,47%), Aena (+14, 89%), a més de Bankinter (+ 19,9%), Banco Santander (+ 19,22%) i Banc Sabadell (+ 19,1%). A la banda de les caigudes s'han situat PharmaMar (-8,18%), Cellnex (-6,23%), Solaria (-6,15%) Endesa (-0,86%), Viscofan (-1,81 %) i Siemens Gamesa (-0,97%).





La resta de places europees han acabat també en positiu, amb ascensos de l'4,67% per a l'FTSE 100 de Londres, del 7,57% per al Cac 40 de París, del 4,94% per al Dax de Frankfurt i de el 5 , 43% per al Mib de Milà.