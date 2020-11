Xocolata, vins, tabac, videoconsoles i tractors, també afectats pels aranzels de la UE als EUA

Els aranzels que la Unió Europea imposarà a productes procedents dels Estats Units a partir d'aquest dimarts no afectaran només al sector aeronàutic, sinó que a més gravaran l'entrada en el bloc d'aliments com la xocolata, els sucs de taronja i diferents begudes alcohòliques, a més de productes industrials com tractors i maquinària de càrrega i fins i tot de videoconsoles.













Brussel·les ha confirmat aquest dilluns que farà ús de l'autorització que va rebre l'OMC per imposar aranzels per les subvencions que rep Boeing, al mateix temps en què ha confiat que els Estats Units se sent a dialogar i retiri els gravàmens que des de fa temps s'aplica a una sèrie de productes europeus en represàlia per les ajudes comunitàries a Airbus.





Mentrestant, la UE ha publicat la llista d'articles nord-americans que es veuran afectats per la decisió comunitària. En conjunt, el bloc d'aplicar des d'aquest dimarts aranzels per valor de 4.000 milions de dòlars (uns 3.360 milions d'euros).





La major part dels mateixos (un 44%) estaran dirigits a productes del sector aeronàutic, bàsicament avions i altres aeronaus amb un pes en buit superior als 15.000 quilograms, als quals s'aplicarà un gravamen del 15%.





Però les mesures de la UE també contempla la introducció d'un aranzel addicional del 25% per a aliments, preparacions alimentàries i determinats béns industrials.





Dins d'aquest grup es troben, per exemple, la xocolata i altres preparacions que continguin cacau (incloses aquelles en forma de pastilla o barres), formatge fresc com el 'cheddar' (llevat de la mozzarella), quètxup i altres salses de tomàquet, olis (diferents al d'oliva), sucs de taronja, aranges o extractes, essències i concentrats de cafè.





Les mesures també afecten begudes alcohòliques com vermut i vins preparats amb plantes aromàtiques amb una gradació inferior als 18%, el rom o el vodka, encara que no al whisky, així com al tabac.





Quant als productes industrials, la UE aplicarà a partir de demà un aranzel del 25% a les importacions de màquines carregadores i tractors agrícoles i forestals amb un motor de potència inferior a 130 kW. També a l'entrada d'alguns components i accessoris de vehicles.





Altres articles la entrada al bloc procedents dels Estats Units que hauran de pagar més aranzels són les videoconsoles i altres màquines de videojocs, els billars i altres màquines activades amb monedes, així com articles i material per fer gimnàstica o atletisme.