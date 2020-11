Illa assegura que no serà necessari un confinament domiciliari si se segueixen complint les mesures actuals

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha insistit aquest dimarts en què el confinament domiciliari a Espanya podrà evitar-se si els ciutadans donen "compliment a les mesures" adoptades per cada comunitat autònoma per a frenar l'evolució del coronavirus.













En una entrevista a 'La hora de la 1' de TVE, el titular de Sanitat ha destacat, "amb tota la prudència del món", una "relativa estabilització dels casos" en els últims cinc dies. "Estem al voltant dels 530 casos per 100.000 habitants. És una dada, dit amb prudència, d'estabilització interessant", ha repetit.





En aquesta línia, i malgrat que les dades d'hospitalització i de morts "van amb decalatge i han registrat increments", Illa s'ha mostrat optimista respecte a les mesures adoptades pels executius autonòmics. En alguns territoris, com Andalusia, "caldrà esperar dues setmanes" per conèixer l'impacte de les disposicions que entren en vigor aquesta setmana.





"Volem ser rigorosos en això i avaluar el resultat de les mesures abans de prendre mesures més dràstiques que creiem que si es dóna compliment a les mesures, podem evitar-ho", ha postil·lat.





Això sí, tot i no recórrer per ara al confinament domiciliari, el ministre ha deixat clar que el Nadal no serà "igual que l'any anterior", encara que el seu departament intentarà "que les famílies es puguin reunir" i que la gent pugui "celebrar actes religiosos". "Veurem com arribem al mes de desembre, però haurem de treballar conjuntament per veure quines recomanacions i mesures prenem", ha tancat.