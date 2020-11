L'assessor de campanya de Trump assegura que "admetre la derrota ni tan sols està en el seu vocabulari"

Jason Miller, assessor de la campanya del fins ara president dels Estats Units, Donald Trump, ha insistit aquest dilluns en què "admetre la derrota ni tan sols està en el seu vocabulari ara mateix".

En una entrevista amb la cadena Fox News, Miller ha recalcat que la campanya de l'actual inquilí de la Casa Blanca seguirà endavant "presentant demandes i recorrent a tots els mètodes de recompte possibles" tot i que el candidat demòcrata, Joe Biden, ha estat declarat el guanyador dels comicis.





"Continuarem exposant i investigant tots aquests casos de frau i abús per garantir que els nord-americans poden confiar plenament en els resultats d'aquestes eleccions", ha indicat.





Durant els últims dies Trump ha rebutjat donar la victòria a Biden i ha reiterat que s'ha produït frau electoral després que l'ex-vicepresident es fes amb l'estat de Pennsilvània i aconseguís més dels 270 vots electorals necessaris per guanyar.





El dilluns al matí Biden s'havia fet amb 290 vots electorals enfront dels 214 del magnat novaiorquès i el demòcrata segueix a la davantera en l'estat de Geòrgia, tradicionalment republicà.





No obstant això, Trump ha seguit endavant amb les demandes i ha assegurat novament que hi ha hagut frau. Miller, per la seva banda, ha explicat que les autoritats electorals hauran de dur a terme un recompte a Arizona i Geòrgia, cosa que també podria succeir a Wisconsin.





Així mateix, la campanya de Trump ha convocat aquest mateix dilluns a tot l'equip per traçar una estratègia amb la mira posada a "seguir lluitant" contra els resultats electorals, segons informacions del diari 'Politico'.