Bonaventura Clotet és optimista amb la vacuna però aposta per seguir buscant altres tractaments

El cap del servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona (Barcelona) i director de l'Institut de Recerca de la Sida IrsiCaixa, Bonaventura Clotet, ha celebrat l'anunci de la vacuna de Pfizer contra la Covid-19, però ha apostat també per "altres tractaments" i els tests ràpids per normalitzar el dia a dia.













En declaracions aquest dimarts a Ràdio 4 i La 2, Clotet ha dit que encara s'han de resoldre molts interrogants: "S'haurà de veure quant de temps durarà la protecció o si les persones grans desenvolupen una bona resposta".





"La gent pot arribar a pensar que ja el tenim i que és qüestió d'aguantar fins al març. I no és així", ha afirmat el doctor, que ha demanat no magnificar les notícies pels interessos econòmics de les farmacèutiques, en les seves paraules .





Clotet ha apostat per l'optimisme però --ha puntualitzat-- amb cura, veient com evolucionen els estudis de les vacunes, i ha insistit en tenir diverses estratègies: "Si tot és la vacuna, això ens conduirà a una situació de depressió que no ens ajudarà ".





Ha explicat que, si tot funciona bé i s'acaba l'estudi de la vacuna Pfizer, es podran administrar al març: "El 2021 el tenim amb pinces", i ha insistit desenvolupar altres tractaments perquè segueixi baixant la mortalitat i els tests ràpids .





Clotet ha concretat que, juntament amb l'infectòleg i investigador Oriol Mitjà, estan començant estudis de plasma de pacients convalescents per desenvolupar tractaments, que "estaran disponibles abans de tenir la vacuna per a tots", i també estan treballant en uns test ràpids de saliva.





MESURES 15 DIES MÉS

Ha qualificat de "bo" que la Generalitat prorrogui 15 dies més les restriccions de contenció de la segona onada, ha descartat en aquest moment el confinament domiciliari, i s'ha mostrat partidari que, passat aquest període, es puguin obrir bars i restaurants, així com teatres i cinemes.





Sobre Nadal, Clotet ha assenyalat que els dinars i sopars han de ser limitades i amb compte amb les persones grans, i ha desitjat que estiguin disponibles els test ràpids, tot i que ha indicat que dependrà que "es comprin molts i es puguin distribuir prou" i també necessiten l'establiment de normatives.