Els catalans votaran en pavellons i no en escoles el 14 de febrer

El comitè tècnic de el Pla de Protecció Civil de Catalunya (Procicat) ha aprovat el protocol per celebrar les eleccions catalanes previstes el 14 de febrer davant la pandèmia del coronavirus i, entre altres coses, ha establert que les votacions es faran en pavellons i no col·legis , com és habitual.













El document determina com adequar els locals electorals i com dur a terme el procediment de vot a la mesa electoral i l'escrutini, encara que aclareix que aquest protocol s'anirà revisant i adaptant en funció de l'evolució de la pandèmia.





Així, el Procicat ha decidit que els catalans votaran en "pavellons o altres espais similars que permetin un aforament de baixa densitat" --com a mínim 2,5 metres quadrats per persona--.

El protocol recalca que no es podran utilitzar com a espais electorals els centres sanitaris, els de caràcter residencial o els d'ús actual per part de col·lectius vulnerables, i que es procurarà utilitzar "espais alternatius als centres educatius".





"En el cas que no hi hagi alternativa, el seu ús només serà viable si hi ha una neteja i desinfecció especialment acurada de tot l'espai abans de l'activitat lectiva ordinària", especifica el Procicat, que detalla que sempre hauran de ser espais on estigui garantida la ventilació constant i adequada.





ACCÉS I SORTIDA

Els punts d'accés i de sortida als centres de votació estaran diferenciats i es procurarà, si és possible, que hi hagi un per a cada mesa electoral, i s'habilitaran espais d'espera a l'aire lliure o al carrer per reduir el nombre de persones en espais tancats.





A centre de votació només podrà accedir la persona que vota, sense acompanyant excepte si ho requereix per assistència, i hi haurà un mínim de dues cues: un prioritària per a col·lectius vulnerables segons l'autoritat sanitària, i l'altra per a la resta de votants.





A les cues s'haurà de respectar la distància de 1,5 metres i portar mascareta, i s'organitzaran circuits únics i separats per evitar l'encreuament de persones.





La prioritat del Procicat és que els votants portin sempre el sobre amb la papereta des del seu domicili, i a la taula on estiguin les paperetes i els sobres de votació hi haurà gel hidroalcohòlic per garantir la neteja de mans.





Les taules de votació es situaran a una distància mínima de dos metres entre elles i les cabines de votació es distribuiran perquè hi hagi privacitat sense la necessitat de tancar-se amb les cortines.





Així mateix, el protocol estableix que els locals electorals han de disposar de personal que controli els accessos, garanteixi la neteja de mans i l'ús de mascareta, i que els centres es netejaran i desinfectaran abans del dia de la votació i després, ja sigui aquest mateix dia o el posterior, i hi haurà una neteja constant durant la jornada electoral.





VOT I RECOMPTE

Per al vot a la mesa electoral, el Procicat assenyala que els votants exhibiran el seu DNI perquè els membres de la taula puguin veure les seves dades sense necessitat de tocar el document, i tampoc tocaran el sobre de votació, tot i que sí que retiraran el paper que tapa l'urna.





Durant el recompte, s'utilitzarà una màscara FFP2 i guants d'un sol ús, es garantirà la distància de seguretat, i abans i després de la manipulació dels sobres i de lliurar les actes amb els resultats s'hauran de netejar les mans i minimitzar el contacte .





Als membres de la taula se'ls prendrà la temperatura, que haurà de ser inferior a 37,5 graus, ompliran una declaració d'auto responsabilitat declarant que no tenen símptomes de Covid-19, i se'ls farà un test d'antígens abans de constituir-se la taula.





Per escollir als seus membres, el Govern demanarà a la Junta Electoral Central (JEC) reforçar el procediment de selecció per a garantir el nombre de membres suplents, de manera que es pugui substituir qualsevol membre que hagi donat positiu en el test d'antígens o hagi mostrat símptomes de coronavirus.





BERNAT SOLÉ

En una entrevista a Catalunya Ràdio, el conseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, Bernat Solé, ha assegurat que l'objectiu que persegueixen és garantir "que tothom puc votar i la legitimitat de les eleccions".





Així, preveuen que els positius per Covid-19, els que siguin contactes o estiguin en aïllament puguin exercir el seu "dret vot", de manera que volen fomentar i facilitar el vot per correu a la campanya institucional que faran per evitar la presencialitat.





Així, permetran que el vot per correu es pugui sol·licitar per mitjans telemàtics, i han contactat també amb la Junta Electoral per anticipar-se al probable "increment important" d'aquest tipus de vot.





Després de recalcar que treballen perquè les eleccions se celebrin el 14 de febrer, com està previst, ha advertit que en funció de com evolucioni la pandèmia es prendran les decisions que siguin necessàries.





Sobre la campanya electoral, avisa que probablement serà diferent a les habituals amb actes "amb menys presencialitat", pel que ha invitat els partits a fer un exercici imaginatiu per buscar nous canals i modalitats d'actes i mítings.