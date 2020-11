CGT es concentrarà dijous davant de l'oficina central de Correos per la sanció de sou i feina de dos companys

Dos delegats de la Confederació General de Treball (CGT) de Correos a la província de Barcelona han estat expedientats i sancionats amb suspensió de sou i feina acusats d'"obstaculitzar" el passat procés d'eleccions sindicals a Correos, segons ha denunciat el grup sindical, que assegura que aquesta actuació és purament repressiva.









El sindicat explica que aquesta és la resposta que dóna la direcció de Correos a les exigències de transparència que van mantenir els delegats i delegades de CGT durant el transcurs del procés electoral i la considera una resposta desmesurada i injusta. Segons detallen, els fets van tenir lloc al llarg de l'últim trimestre del 2019, durant el procés de tramitació del vot per correu. En aquell moment, hi va haver sospites de possibles ingerències per part dels representants de Correos . Exemple d'això va ser, per exemple, que va ser la primera vegada que es va negar a les organitzacions sindicals el llistat de sol·licitants de vot per correu, encara que finalment, un laude arbitral els va reconèixer el dret a tenir aquesta informació.





D'altra banda, expliquen que durant el procés de tramitació del vot per correu, la mesa coordinadora electoral va estar atesa en diverses ocasions per un sol membre i es va detectar en més d'una ocasió la presència de persones alienes a la composició de la mesa electoral, entre elles, fins i tot un representant de l'empresa. Aquest fet, expliquen des de CGT, va donar lloc al fet que presentessin una altra sol·licitud d'arbitratge per possibles ingerències en el procés, propiciant al fet que Correos designés suplents en les taules coordinadores.





Ara, gairebé un any més tard, denuncien que es va viure un procés electoral que va generar suspicàcies en gairebé totes les organitzacions sindicals, i que Correos va ser incapaç de donar exemple de "pulcritud i transparència en les seves eleccions sindicals". Des de CGT creuen que Correos ha sancionat als delegats del sindicat només per haver "intentat garantir un procés d'eleccions sindicals lliures i transparents".





Per aquest motiu, des de CGT convoquen una concentració el dijous 12 de novembre a les 11:00 hores davant l'oficina central de Correos, a la plaça Antonio López de Barcelona.