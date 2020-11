Les dones prehistòriques eren grans caçadores

Un equip d'investigadors ha arribat a una troballa que pot canviar la manera en què entenem la història. La dona, sempre relegada a un segon pla, ja caçava fa 9.000 anys i per tant és possible que jugués el mateix paper que l'home en les societats prehistòriques.









Reconstrucció de la caça de vicunyes a Wilamaya Patjxa, Perú / Matthew Verdolivo (Universitat de Califòrnia a Davis)





L'estudi "Dones caçadores de les Amèriques primerenques", publicat a la revista Science Advances i realitzat per la Universitat de Califòrnia a Davis (EUA) i l'Institut d'Investigacions Arqueològiques Collasuyo (Perú), en col·laboració amb la població local peruana, ha trobat restes d'una dona caçadora de fa 9.000 anys als Andres peruans. D'aquesta manera, els investigadors han posat en qüestió el mite de l''home-caçador' a la recerca de menjar.





"Un descobriment arqueològic i una anàlisi de les pràctiques funeràries primerenques anul·la la hipòtesi de l'home-caçador", va explicar el professor assistent d'antropologia a la UC Davis i autor principal de l'estudi Randy Haas. "Creiem que aquestes troballes són particularment oportunes a la llum de les converses contemporànies al voltant de les pràctiques laborals de gènere i la desigualtat", ha afegit, posant en relleu la situació en què es troben les dones en les societats actuals.





"Les pràctiques laborals entre les societats recents de caçadors-recol·lectors tenen un alt grau de gènere, la qual cosa podria portar a alguns a creure que les desigualtats sexistes en coses com el salari o el rang són d'alguna manera 'naturals'. Però ara està clar que la divisió sexual de la feina era fonamentalment diferent, probablement més equitativa, en el passat profund de caçadors-recol·lectors de la nostra espècie", sosté l'autor.





El 2018, durant les excavacions arqueològiques en un lloc a gran altitud anomenat Wilamaya Patjxa en el que ara és el Perú, els investigadors van trobar un enterrament d'hora que contenia un joc d'eines de caça amb puntes de projectil i eines de processament d'animals. Els investigadors asseguren que els objectes que acompanyen les persones en la mort solen ser els que han estat amb ells tota la seva vida, de manera que van determinar que les restes eren d'un caçador. A posteriori, arran de la investigació de l'osteòleg de l'equip, James Watson, de la Universitat d'Arizona, van saber que les troballes eren probablement d'una dona. L'estimació de l'sexe de Watson va ser confirmada més tard per l'anàlisi de proteïnes dentals realitzat per la investigadora postdoctoral d'UC Davis Tammy Buonasera i Glendon Parker, professor associat adjunt.





El sorprenent descobriment d'un enterrament d'hora de caçadores va portar a l'equip a preguntar-se si ella era part d'un patró més ampli de caçadores o simplement una única caçadora. A l'observar els registres publicats d'enterraments del Plistocè tardà i de l'Holocè primerenc a Amèrica de Nord i de Sud, els investigadors van identificar 429 individus de 107 llocs. D'ells, 27 individus estaven associats amb eines de caça major: 11 eren dones i 15 eren homes. La mostra va ser suficient per "garantir la conclusió que la participació femenina en la caça major primerenca probablement no va ser trivial", van dir en un comunicat els investigadors. A més, l'anàlisi va identificar la caçadora Wilamaya Patjxa com l'enterrament de caçadors més antic d'Amèrica.





L'anàlisi estadística mostra que entre el 30 i el 50 per cent dels caçadors en aquestes poblacions eren dones, segons l'estudi, un nivell de participació que contrasta fortament amb els caçadors-recol·lectors recents, i fins i tot amb les societats agrícoles i capitalistes, on la caça és una activitat decididament masculina amb baixos nivells de participació femenina, certament per sota el 30 per cent, va explicar Haas.





Si bé la investigació respon a una vella pregunta sobre la divisió sexual de la feina a les societats humanes, també planteja algunes qüestions noves. L'equip ara vol comprendre com la divisió sexual de la feina i les seves conseqüències en diferents moments i llocs van canviar entre les poblacions de caçadors-recol·lectors de les Amèriques.