El Govern central eleva de 3 a 6 la pèrdua de punts per utilitzar el mòbil mentre es condueix

El Consell de Ministres, en la reunió d'aquest dimarts, ha aprovat a proposta del Ministeri de l'Interior augmentar de 3 a 6 els punts a detreure per conduir subjectant amb la mà dispositius de telefonia mòbil i elevar de 3 a 4 els que es detrauen per no fer servir el cinturó de seguretat, els sistemes de retenció infantil, el casc i altres elements de protecció.









A més, incorpora explícitament com a causa de sanció el mal ús d'aquests elements (per exemple, portar el casc de protecció o el cinturó de seguretat sense cordar).





Segons ha informat el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, a la roda de premsa posterior a la reunió de Consell de Ministres, es tracta una de les mesures incloses en un paquet de reformes legals. En concret, es recullen en l'avantprojecte de llei que reforma el Text refós de la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial respecte carnet per punts.





Així, es tipifica com a infracció greu "portar al vehicle" mecanismes de detecció de radars o cinemòmetres, el que suposarà la sanció de 500 euros i la pèrdua de 3 punts; i se suprimeix la possibilitat que turismes i motocicletes puguin sobrepassar en 20 quilòmetres per hora (km / h) els límits de velocitat a les carreteres convencionals quan avancin a altres vehicles.





En un altre ordre de coses, s'inclou la possibilitat de recuperar 2 punts per la realització dels cursos de conducció segura certificats per la Direcció General de Trànsit. "Una ordre ministerial desenvoluparà els requisits necessaris i les condicions que han de complir", ha detallat la DGT.





A més, la reforma unifica en dos anys el termini que haurà de transcórrer sense cometre infraccions per recuperar el saldo inicial de punts, període que ara varia en funció de la gravetat de la infracció comesa.





Pel que fa als exàmens de conduir, s'inclou una nova infracció molt greu, cometre frau utilitzant dispositius d'intercomunicació no autoritzats. La sanció serà de 500 euros i penalització de 6 mesos sense poder presentar-se a l'examen.





Al mateix temps, es preveu l'accés en línia al registre de Conductors a les empreses de transport de persones i de mercaderies perquè puguin conèixer si el permís de conduir dels seus treballadors està vigent o no. Només s'informarà en vermell o verd segons si està vigent o no.





El Govern ha indicat que l'avantprojecte, que ja ha superat el tràmit de consulta i informació pública, ha estat també informat pel Consell Superior de Trànsit, Seguretat Vial i Mobilitat Sostenible; l'Oficina de Coordinació i Qualitat Normativa; l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, i l'actual Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.





Després de la seva aprovació en primera volta pel Consell de Ministres, l'avantprojecte haurà ara de ser informat pels Ministeris d'Hisenda, Afers Econòmics i Transformació Digital, Treball i Economia Social i Política Territorial i Funció Pública.





NOUS LÍMITS DE VELOCITAT EN VIES URBANES





D'altra banda, el Consell de Ministres ha aprovat un reial decret que modifica tant el Reglament General Circulació com el Reglament General de Vehicles en matèria de trànsit urbà.





D'aquesta manera es redefineixen els límits generals de velocitat en vies urbanes (article 50) en funció del seu diferent classificació: en les vies que disposen de plataforma única de calçada i vorera, el límit serà de 20 km / h; en les vies d'un únic carril per sentit de circulació, 30 km / h; i en les vies de dues o més carrils per sentit de circulació, seguirà sent de 50 km / h.





L'Executiu ha informat que aquests límits no s'aplicaran fins passats sis mesos de la publicació en el Butlletí Oficial de l'Estat, perquè els ciutadans els coneguin de forma adequada i perquè les administracions públiques disposin d'un termini suficient per adaptar la senyalització.





ES REGULEN ELS PATINETS





El Reial decret regula a més dels vehicles de mobilitat personal (patinets), definits com a vehicles d'una o més rodes dotats d'una única plaça i propulsats exclusivament per motors elèctrics que poden proporcionar el vehicle una velocitat màxima compresa entre 6 i 25 km / h.





Aquesta definició exclou els vehicles per a persones amb mobilitat reduïda, i comporta que queda prohibida la seva circulació per voreres i zones de vianants. Hauran de complir les normes de circulació com la resta de vehicles --someterse a proves d'alcoholèmia, no utilitzar auriculars, etc .-- i queda també vedada la seva circulació en vies interurbanes, travessies, autopistes i autovies que transcorrin dins de poblat ni en túnels urbans.





Per poder circular, han de disposar de l'corresponent certificat de circulació que acrediti que compleixen amb els requisits tècnics previstos en el manual de característiques que s'aprovarà mitjançant resolució del Director General de Trànsit.





ACCÉS AL PERMÍS DE CONDUCCIÓ





En darrer lloc, el Consell de Ministres ha aprovat un reial decret que reforma el Reglament general de conductors per incorporar, de manera parcial, la Directiva (UE) 2018/645 del Parlament Europeu i de Consell, de 18 d'abril de 2018, relativa a la qualificació inicial i la formació contínua dels conductors de vehicles destinats a transport de mercaderies o de viatgers per carretera, i la Directiva 2006/126 / CE de Parlament Europeu i de Consell, de 20 de desembre, sobre el permís de conducció.





En aquest cas, es redueix de 21 a 18 anys l'edat mínima exigible per a conduir camions havent aprovat el Certificat d'Aptitud Professional (CAP) de 280 hores de durada; i l'edat mínima per conduir autocars a 18 anys, però només sense passatgers i en un radi màxim de 50 km. Només serà a partir dels 21 anys i amb el CAP de 280 hores quan podran portar passatgers.





Al mateix temps, s'amplia de 3.500 kg a 4.250 kg el pes de les furgonetes que es poden conduir en territori nacional amb el permís B per al transport de mercaderies, només quan l'increment de la massa es degui als nous sistemes de propulsió.





En relació amb les proves de capacitació per obtenir el permís de conducció, s'especifiquen els equips de protecció obligatoris que han de dur els aspirants a les proves de destresa i de circulació per a l'obtenció dels permisos de moto, i s'estableix la possibilitat de que, en determinats casos i prèvia valoració mèdica i mecànica individualitzada, es puguin autoritzar l'accés als permisos de conducció de camions i autobusos de persones amb problemes associats al sistema locomotor.





ENTRADES EN VIGOR





El Govern ha detallat que els canvis en el Reglament de Circulació i Vehicles entraran en vigor el 2 de gener de 2021. No obstant això, la modificació de les velocitats en zones urbanes entrarà en vigor als sis mesos de la publicació en el BOE.





L'obligació de disposar de certificat per a la circulació i la seva identificació, d'acord amb el que estableix el Manual de característiques dels vehicles de mobilitat personal, és aplicable als 24 mesos de la publicació de l'manual de característiques dels vehicles de mobilitat personal en el "Butlletí Oficial de l'Estat", tal com s'estableix a la disposició transitòria única.





Finalment, les modificacions relatives a l'Reglament de Conductors entraran en vigor a l'endemà de la publicació de Reial Decret al BOE.