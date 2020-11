El Govern central demana a la Comissió Europea que confirmi la impossibilitat de baixar l'IVA a les mascaretes

El Govern central ha demanat a la Comissió Europea que confirmi als partits de l'oposició, que vénen reclamant la baixada de l'IVA de les mascaretes, que aquesta mesura no és possible per la normativa europea.













Així ho ha assegurat la ministra portaveu, María Jesús Montero, en la roda de premsa posterior a Consell de Ministres, on ha estat preguntada sobre les intencions de l'executiu sobre aquesta matèria.





En la seva intervenció, Montero ha explicat que l'IVA a les mascaretes, i altres productes, que s'adquireixen per part dels centres sanitaris, ja "està reduït" i que el que no està permès per part de la normativa europea és la baixada de l' preu de les mascaretes en la seva venda al públic.





REVISIÓ DEL PREU MÀXIM DE SANITAT





"L'oposició de país nega que això sigui així", ha criticat la ministra, per indicar que és una cosa "que no passa en cap altre" Estat membre. És per això, que el Govern ha "tornat a reiterar a la Comissió que confirmi aquest extrem" i "faci callar definitivament als que no estan dient la veritat" respecte a aquest reglament.





Tot i això, Montero ha assenyalat que l'Executiu ha traslladat a la Comissió Europea la possibilitat d'incorporar aquesta baixada de preu de les mascaretes de venda al públic a través d'una directiva "sobre determinats productes sanitaris" que s'està tramitant en l'actualitat.





A l'espera d'una resposta de la Comissió Europea, la ministra ha indicat que, tot cas, la intenció de l'equip de Pedro Sánchez és, "en paral·lel", buscar una baixada del preu d'aquest producte "a partir de la revisió de l'preu màxim "que a l'abril va establir el Ministeri de Sanitat per les mascaretes, de 0,9 euros.