Arrimadas ignora Girauta i De Qunto i diu que Cs no se sumarà a la "oposició inútil" de PP i Vox

La presidenta de Ciutadans, Inés Arrimadas García, ha ignorat les crítiques d'antics dirigents del partit, com Juan Carlos Girauta i Marcos de Quinto, ha defensat els acords amb el Govern de Pedro Sánchez i ha afirmat que el partit taronja no se sumarà a la "oposició inútil" que, al seu parer, fan el PP i Vox.













En una roda de premsa a la seu de Cs, després de la reunió de Comitè Permanent, Arrimadas ha evitat comentar les dures crítiques que ha rebut per part d'aquests dos exdirigents i exdiputats i d'altres antics càrrecs del partit que rebutgen la seva estratègia, afirmant que el que li preocupen són altres qüestions.





Des de principis d'any, la presidenta de Ciutadans ha apostat per negociar amb l'Executiu del PSOE i Unides Podem per, a canvi d'una sèrie de mesures, donar suport l'estat d'alarma durant la crisi del coronavirus i oferir-se a pactar els pressupostos generals de l'Estat .









Segons ha explicat, el que ara l'inquieta són les persones que moren per la Covid-19 i l'augment dels contagis, així com les "terrorífiques" previsions econòmiques per a Espanya a causa de la crisi sanitària.





CENTRADA EN ELS "PROBLEMES REALS" DELS ESPANYOLS





"Per tant, no perdo ni un minut en alguna cosa que no sigui centrar-me en els problemes reals, perquè estem travessant la pitjor pandèmia en un segle i la pitjor crisi que probablement visquem en la nostra generació", ha assenyalat, destacant que el diàleg de Cs amb el Govern ha aconseguit que no es pugi l'IRPF a les classes mitjanes o que no s'apliqui un IVA del 21% a l'educació concertada i a l'especial.





Arrimadas ha indicat que Ciutadans fa mesos que treballa per "aconseguir coses bones per als espanyols en matèria econòmica i sanitària" i ara va a "fer triar" a Sánchez entre dues opcions: pactar els pressupostos amb ells o fer-ho amb Esquerra Republicana de Catalunya i EH Bildu.





En aquest context, ha assegurat que en la formació taronja estan "molt convençuts i molt orgullosos" del paper que estan exercint. "Crec que els espanyols esperen més dels que estem ara mateix en política", perquè també "ens paguen el sou quan estem a l'oposició", ha defensat.





EL PP I VOX "apuntalen EL GOVERN FRANKENSTEIN"





Per això, ha avançat que Cs seguirà treballant amb "serietat" i "sentit d'Estat" i no se sumarà a "aquesta oposició inútil que l'únic que fa és apuntalar el Govern Frankenstein, que és la que estan fent Vox i el PP" .





En la seva opinió, Unides Podem i Esquerra "estan encantats" amb la postura d'aquests dos partits perquè són "el que necessiten": "polarització i una oposició que no aporti absolutament res, que cridi molt i no aconsegueixi res".





Tot i que ha admès que el Govern de Sánchez és "irresponsable" i "fa por a molts espanyols", Arrimadas ha argumentat que la posició de Ciutadans permet acordar mesures per "salvar vides i llocs de treball" sense renunciar a ser "implacables amb les barbaritats" que planteja l'Executiu i amb les "concessions al separatisme".





"No parem d'aconseguir reconeixement i felicitacions de persones que volen fugir de la polarització", persones a les que "no els agrada aquest Govern però saben que és molt més útil seure que simplement criticar i cridar", ha ressaltat, insistint que estan rebent el suport "de gent sensata i moderada, d'associacions i entitats" que agraeixen la tasca del partit liberal.





D'altra banda, la líder de la formació taronja ha eludit pronunciar-se sobre l'entrada de l'exsecretari general de Cs José Manuel Villegas en el patronat de la Fundació Propòsit, impulsada costat dels exministres deñ PP Josep Piqué, Juan Costa i Abel Matutes, i sobre contractació del despatx d'advocats Martínez-Echevarría & Rivera, que dirigeixen Albert Rivera i Villegas, per elaborar el recurs d'inconstitucionalitat que presentaran els populars contra la llei catalana de lloguers.





Després de negar-se a fer "interpretacions" polítiques sobre si aquestes decisions suposen un acostament al PP i un rebuig a l'estratègia de l'actual direcció de Ciutadans, ha dit que respecta "la feina de les empreses privades" i entén que quan estàs en el sector privat "has de treballar i has de fer coses".