La cèl·lula gihadista que va atemptar a Catalunya tenia planejat atacar el 20 d'agost el Camp Nou

La cèl·lula gihadista que va atemptar a Barcelona i Cambrils el 17 d'agost de 2017, deixant 16 víctimes mortals i centenars de ferits, tenia planejat inicialment atacar tres dies després al Camp Nou, i atemptar també a la Sagrada Família i a la Torre Eiffel, segons ha afirmat l'instructor dels atestats policials en el judici que ha començat aquest dimarts a l'Audiència Nacional.













Així ho ha declarat aquest funcionari, que ha comparegut com a testimoni en la vista oral en què es jutja a tres acusats de formar part de la cèl·lula gihadista que va atemptar a Barcelona i Cambrils (Tarragona), els quals s'enfronten a entre 8 i 41 anys de presó que demana la fiscalia per delictes entre els quals no s'inclouen els d'assassinat.





El Ministeri Públic entén que Mohamed Houli Chemlal, Driss Oukabir i Said Ben Iazza no van participar directament en els atemptats encara que pertanyessin a la cèl·lula gihadista responsable dels mateixos i els sis presumptes autors materials van morir abatuts pels Mossos d'Esquadra. Un criteri que discrepa amb el de les acusacions populars que demanen per als dos primers la pena de presó permanent revisable.





Després de les declaracions dels acusats i fer un recés d'uns minuts per "ventilar" la Sala per evitar conseqüències per la pandèmia del covid-19, el cap de la investigació que va realitzar la policia autonòmica ha relatat detalladament tot el que va passar el dia dels atemptats i els canvis de plans que van portar a la cèl·lula a atacar el 17 d'agost de 2017.





Segons ha explicat, aquest mateix matí Mohamed Hichamy i Younes Abouyaaqoub es dirigien cadascun amb una furgoneta llogada cap a l'habitatge d'Alcanar que s'usava de base operativa i que va explotar la nit anterior. Sobre les 15.00 hores, Hichamy va trucar per telèfon a un altre membre de la cèl·lula gihadista, El Houssaine Abouyaaqoub, per preguntar "com va tot", al que li va contestar informant que l'habitatge havia saltat pels aires.





"QUÈ FAREM ?, ESTEM PERDUTS"





"El Houssaine està molt nerviós. Contínuament diu 'què farem?', 'Estem perduts', 'per què no doneu la volta?', Ha afirmat Hichamy, segons ha relatat l'investigador recordant la conversa. No obstant això, aquest "li diu que no, que millor baixin ells, perquè per donar la volta estan massa lluny, que reuneixi als nois, agafi un cotxe i baixi per l'AP-7".





A partir d'aquest moment es precipiten els esdeveniments, ja que segons ha prosseguit explicant el testimoni, "en un moment donat, Younes Abouyaaqoub dóna la volta i es dirigeix cap a Barcelona (...), arriba a la Rambla i accedeix a passeig central a gran velocitat, en una conducció en ziga-zaga, atropellant a tots els vianants que troba al seu pas "durant uns 800 metres fins que queda bloquejat sobre el mosaic de Miró" pels cossos que s'amunteguen a les rodes del cotxe ". A aquestes altures, el balanç de víctimes és de 14 morts i uns 300 ferits.





Segons la reconstrucció dels fets a través de les imatges que han gravat les càmeres de seguretat dels carrers, Younes Abouyaaqoub va sortir corrent de la furgoneta en una fugida per tota la ciutat. "Apareix a la zona universitària i allí troba a un noi que està entrant en un cotxe, al qual apunyala mortalment (Pau Pérez) i deixa al seient del darrere del vehicle", per continuar la seva fugida per carretera, ha dit el testimoni, que també ha recordat que al trobar-se un control policial, va envestir els agents ferint greument a un i va seguir la seva marxa fins que va abandonar el cotxe amb el cadàver.





Mentrestant, Hichamy va continuar rumb a Alcanar però al tenir un accident amb un altre cotxe, va emprendre la seva pròpia fugida a peu i va trucar per telèfon als seus companys perquè anessin a buscar-lo. "Mentre està esperant, fa una consulta amb el seu telèfon de bars i restaurants de Cambrils", ha apuntat el funcionari, que ha assenyalat que van ser Omar Hichamy, Said Aalla, Moussa Oukabir i El Houssaine Abouyaaqoub els que li van recollir en un Audi A3.





ABANS D'ANAR A CAMBRILS i "EMULAR" EL ATROPELLAMENT DE BARCELONA





L'instructor ha concretat que, després de parar en una àrea de servei per comprar beguda i fer una segona parada en un basar per adquirir ganivets, una destral i material per fabricar armilles explosius, van recalar en un restaurant abandonat on van fabricar els supòsits explosius, deixant una sèrie d'informació que resultarà molt important per a la investigació posterior.





Des d'allà, "proveïts amb els cinturons explosius", van partir cap a Cambrils, en el passeig marítim van voler "emular Younes Abouyaaqoub" van deixar una altra víctima mortal i van ser abatuts pels Mossos d'Esquadra.





L'instructor de l'atestat policial també ha explicat com van detectar a l'autor material de l'atropellament massiu a Barcelona cinc dies després, quan un home va alertar la policia que li havia vist caminant per una "carretera secundària caminant pel marge, vestit d'una manera que no era lògica en la població ". Younes Abouyaaqoub també va ser abatut.





Segons ha dit, a partir d'aquest moment la investigació es va centrar en reconstruir tots els posicionaments dels presumptes terroristes abans de morir. Així, entre la documentació trobada a Alcanar, on va aparèixer una targeta d'una empresa de pintura amb el nom manuscrit de l'acusat Said Ben Iazza, havia papers i banderes que "van revelar dades o indicis de la pertinença al Daesh dels habitants de la casa" .





El testimoni ha destacat que a l'ordinador de l'imam de Ripoll Abdelbaki És Satty, que va morir per l'explosió d'aquest habitatge on es preparaven els explosius per atemptar a Barcelona, es va trobar un ordinador en el qual emmagatzemava "multitud de llibres d'adoctrinament, que parlen de l'al-Andalus, que fan referència a la jihad ". "Una quantitat d'informació relacionada amb el gihadisme important", ha afegit.





POSSIBLES OBJECTIUS





Ha assenyalat que a partir de novembre de 2016 es van registrar recerques sobre manuals per a la fabricació d'explosius per a principiants i que també consta el rastreig de "possibles objectius" per atemptar. Així, l'instructor dels atestats ha indicat que van buscar "210 vegades" informació sobre l'Audiència Nacional, així com del Museu Thyssen-Bornemisza, el Museu de l'Exèrcit, la base aèria de Saragossa, si bé ha precisat que aquestes es van fer un " poc sense sentit, sense un ordre ".





No obstant, ha subratllat que els investigadors van concloure que la cèl·lula tenia intenció d'atemptar el 20 d'agost de 2017, ja que van trobar un dia marcat en un calendari àrab que s'identifica amb aquesta data i que les "recerques" que van fer en els seus mòbils l'objectiu inicial era el camp del FC Barcelona, concretament les "entrades i sortides", on es va disputar un partit entre l'equip local i el Betis.





"No tenien un pla B", ha dit l'instructor en referència a la improvisació de plans després de conèixer l'explosió de l'habitatge d'Alcanar. Ha agregat que pels viatges que van realitzar alguns membres de la cèl·lula gihadista i per la declaració d'un dels acusats, Mohammad Houli Chemlal, els altres objectius principals eren la Sagrada Família de Barcelona i la Torre Eiffel de París.





Les diferents acusacions que han volgut aprofundir en aquests fets s'han topat amb les interrupcions del president del tribunal, el magistrat Alfonso Guevara qui ha declarat "impertinents" totes aquelles preguntes que posteriorment es puguin aclarir amb testimonis directes en els fets, amb la prova pericial o que impliquessin una opinió, qualificació o suposició l'instructor dels atestats. "És un testimoni, no un endeví. És impossible que un testimoni sàpiga què anaven a fer", ha dit.