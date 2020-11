El Govern central estima immunitzar a 10 milions de persones amb la vacuna de Pfizer

El Govern central espera adquirir la vacuna contra la Covid-19 que desenvolupen les companyies Pfizer i Biontech, la qual sembla ser eficaç en més del 90 per cent, segons ha assenyalat la portaveu de Govern i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, que ha assegurat que, "si aquesta passa tot els controls", podrien arribar prop de 20 milions de dosis que servirien per vacunar 10 milions de persones.













"Són notícies esperançadores", ha explicat en la roda de premsa posterior a Consell de Ministres, en referència al comunicat de les farmacèutiques que assenyala l ' "èxit" de la primera anàlisi intermedi del seu assaig de fase 3.





"Llancen dades que des del nostre punt de vista són de forma preliminar molt positius. De fet calculem que a Espanya posarien arribar al voltant de 20 milions de dosis de l'empresa Pfizer, si aquesta passa tots els controls, que serviria per vacunar 10 milions de persones ", ha afirmat.





"Una vacuna que serà gratuïta i es distribuirà a través del Sistema Nacional de Salut (SNS) prioritzant els grups que estableixin el ministeri de Sanitat, comunitats autònomes i societats científiques", ha conclòs, no sense abans recordar que el Govern treballa per combatre la pandèmia.





Aquest dimarts, el ministre de Sanitat, Salvador Illa ja anunciava que, depenent dels termes del contracte amb Pfizer, que esperava signar "aquesta setmana o la que ve", calculen que podrien arribar a Espanya unes 20 milions de dosis per uns 10 milions d' persones, ja que la vacuna s'ha d'administrar en dues dosis.





LA VACUNA DE PFIZER PODRIA ARRIBAR AL GENER





D'altra banda, el ministre de Ciència i Innovació, Pedro Duque, ha avançat que la Comissió Europea espera donar el seu vistiplau a l'acord assolit amb les firmes farmacèutiques Pfizer i Biontech perquè els Estats membres puguin adquirir fins a 300 milions de dosis de la seva vacuna contra la Covid-19.





"El contracte concret s'està negociant en els últims detalls fins que no estigui signat el contracte no podem confirmar res. Si se signa tal com està previst, es produirien lliuraments creiem a partir de gener, si és no abans fins i tot", ha assenyalat .





D'altra banda, ha assegurat que el preu que es negocia és "adequat", on a més ja s'inclou la distribució de la vacuna a cada territori ja que requereixen ser conservades a menys 70-80 graus centígrads. "L'empresa és conscient de les dificultats i ha proposat un sistema complet que està inclòs en l'oferta que hi ha", ha assenyalat.





En qualsevol cas, l'anunci d'aquesta vacuna ho considera que "és una notícia molt, molt esperançadora". "Això ens dóna una gran esperança; fins ahir la vacuna era una esperança des d'ahir tenim la certesa que es pot fer, i tenim aquest desenvolupament molt aviat", ha afegit.





No obstant això, Duque ha advertit que "hi ha moltes incerteses sobre les vacunes comercials", així mateix ha explicat que "val molt la pena" seguir amb les vacunes que s'estan desenvolupant a Espanya ja que "sempre hi ha la possibilitat que puguem aportar a l' món una mica diferent ".