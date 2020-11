Telefónica i Gestamp impulsen la digitalització de la indústria amb un cas d'ús de fàbrica connectada 5G

Telefónica i Gestamp, empresa multinacional dedicada al disseny, desenvolupament i fabricació de components per a l’automòbil, han implantat en una de les seves factories de Barcelona un cas d’ús de fàbrica connectada amb 5G per avançar en la indústria 4.0 gràcies a aquesta tecnologia.













El projecte, el primer de fàbrica digitalitzada amb 5G a Espanya per als processos industrials, consisteix a virtualitzar una fàbrica completa i connectar-la amb 5G per a millorar el procés de presa de decisions. En concret, Telefónica ha connectat els elements físics de la planta, com les cèl·lules robòtiques de soldadura, via 5G per a captar i processar en temps real les dades produïdes pels mateixos equips industrials durant el seu funcionament a través de la computació propera que fa possible el Multi Access Edge Computing (MEC).





D’aquesta manera, les dades que es recullin en els diferents dispositius industrials es processaran més a prop que si ho fessin al núvol, cosa que permet analitzar-los en temps real per a fer realitat el concepte de fàbrica intel·ligent.





Tot el procés es completa amb la connexió dels elements físics com un bessó digital, un model virtual dels processos de la fàbrica que s’alimenta de les dades rebudes a través de 5G de mode que és possible realitzar simulacions, optimitzar el procés de presa de decisions i orquestrar el funcionament de la fàbrica.





L’objectiu final és aconseguir prendre les millors decisions gràcies a la recerca dels millors escenaris que planteja el model, de forma àgil i precisa.





Per al processament de dades i simulacions necessàries en el bessó digital es requereix una àmplia capacitat de computació, memòria i emmagatzematge. Totes aquestes capacitats són ofertes pel servei Virtual Data Center en Edge, un entorn virtualitzat que Telefónica està desplegant en diferents emplaçaments. Per aquest projecte, s’utilitza la infraestructura ubicada a Barcelona, molt propera a la factoria de Gestamp.





Addicionalment, tant els equips de client 5G en Gestamp com la xarxa mòbil s’han configurat perquè el tràfic generat a la fàbrica assoleixi el MEC de manera directa, sense donar salts innecessaris a la xarxa ni a través d’internet, el que permet aconseguir la baixa latència de comunicació amb el bessó digital.





Així mateix, s’ha realitzat una prospecció i posteriors proves al laboratori amb les solucions i prototips de routers 5G per a seleccionar finalment els dispositius que millor s’adaptin als requisits del projecte.





Tal com ha assenyalat René González, director corporatiu de Fabricació Avançada de Gestamp, “la companyia treballa des de fa anys en un model de fàbrica intel·ligent i connectada que busca augmentar la flexibilitat de les seves instal·lacions industrials per a fabricar de manera més adaptada en cada cas a les necessitats dels clients. El projecte de connectivitat 5G s’emmarca dins d’aquesta estratègia. L’adopció de la tecnologia 5G és part d’un procés que té lloc en un moment de gran disrupció tecnològica en l’automoció, amb l’eclosió del cotxe elèctric i connectat i un entorn en què els fabricants de vehicles ofereixen cada vegada una major personalització en els seus models, pel qual la fabricació ha d’adaptar-se i afegir aquesta capa de software i d’intel·ligència que ens permet fer les coses de manera diferent”.





Per la seva part, Mercedes Fernández, gerent d’Innovació de Telefónica España, ha destacat que “amb aquest cas d’ús fem realitat junt amb Gestamp en concepte de fàbrica connectada i fem un pas important en la Indústria 4.0, una de les claus pel desenvolupament del 5G i l’Edge Computing. En aquest sentit Telefónica considera fonamental anar avançant en els casos d’ús de la nova tecnologia tant en l’àmbit professional com particular per a donar sentit al 5G en la mesura que ofereixi solucions i respongui a les necessitats dels usuaris al contribuir a la definició d’aplicacions que millorin els seus processos i transformin la forma de fer les coses”.





Amb aquest cas d’ús, Telefónica i Gestamp marquen una nova fita en la implantació del 5G a Espanya, que ja va impulsar l’operadora de forma pionera el 2018 amb Ciutats Tecnològiques 5G. Aquesta iniciativa ha permès desenvolupar casos d’ús de la nova tecnologia que han servit per a construir i consolidar l’ecosistema 5G. Catalunya ha estat des del principi un escenari prioritari en Ciutats Tecnològiques 5G. Fins a la data, Telefónica ha realitzat més de 12 projectes 5G alguns dels quals han tingut rellevància mundial gràcies a que han pogut mostrar-se al MWC Barcelona.





En aquests destaca la col·laboració amb les administracions públiques, centres d’investigació i organitzacions com Mobile World Capital Barcelona. De fet, aquest projecte va néixer d’una col·laboració entre Mobile World Capital Barcelona, Telefónica i Gestamp, en el marc de la iniciativa 5G Barcelona, en el seu objectiu compartit d’avançar en la transformació digital.