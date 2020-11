El Col·legi de Periodistes denúncia que les institucions utilitzen el Covid-19 per a limitar l'accés a la informació

"Les organitzacions de professionals de la informació denunciem que, les necessàries mesures de seguretat adoptades davant el coronavirus, s’estan utilitzant per diverses institucions, organitzacions i partits polítics com una excusa per a limitar l’accés de periodistes i fotoperiodistes a actes informatius que són d’interès per a la ciutadania", denúncia el Col·legi de Periodistas de Catalunya en un comunicat.













Expliquen que "amb aquesta excusa es produeixen situacions en les que clarament s’impedeix l’accés dels informadors en aquells temes que poden resultar incòmodes per als seus protagonistes". Pel contrari, alerten que "quan aquestes mateixes institucions, organitzacions o partits polítics els interessa comunicar algun fet, no tenen cap inconvenient en comparèixer i fer “canutazos” en els que els professionals no podem mantenir les mesures de seguretat".





"Els mitjans de comunicació en general, i el fotoperiodisme en partícula, no són agències de comunicació a disposició dels interessats, sinó el mitjà per a que la ciutadania rebi informació veraç i plural sobre temes que són d’interés general", sentencien.





Els signants del manifest creuen que el Covid-19 s'utilitza "com una coartada per, en determinades ocasions, amagar informació". Expliquen que professionals de la informació han demostrat que "respecten les mesures sanitàries acordades", pel que demanen "que es convoqui a cobrir els actes informatius amb seguretat en lloc d’enviar gratuïtament als mitjans de comunicació fotografies o vídeos". Segons el Col·legi de Periodistes, "amb aquesta pràctica, aplicada pels grans clubs de futbol, alguns partits polítics i d’altres organitzacions faciliten només la informació que interessa a qui l’ofereix, i per això es vulnera el dret a la ciutadania a rebre una informació veraç i plural".





Tanmateix, com ja ha fet el Col·legi de Periodistes de Catalunya, altres associacions demanen també que quan es convoqui als mitjans de comunicació a fer declaracions al carrer i es faci amb un sistema de so que permeti als professionals escoltar les seves paraules i formular preguntes a una distància adequada.