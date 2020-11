L'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) aprova el seu pressupost sense presentar-lo a l'oposició

El Consell Metropolità de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha aprovat inicialment la proposta de pressupostos per a 2021 amb un pressupost consolidat de 2.120,8 milions d'euros, el tercer pressupost del sector públic català. Generalment aquests comptes es presenten davant l'oposició amb un mínim de 15 dies i, en canvi, "només l'han presentat amb 72 hores de termini", denuncia Miguel Jurado, portaveu del Partit Popular a l'AMB, en declaracions a CatalunyaPress.









En un comunicat, l'AMB ha detallat que aquest tràmit ha prosperat amb el suport de PSC, Comuns, ERC, JxCat i les abstencions de PP, Cs, BCN Canvi, Ara decidim Ripollet, Guanyem Badalona en Comú i Acord per Torrelles. Jurat denuncia que de moment s'han hagut d'abstenir perquè no han tingut temps suficient d'estudiar uns comptes on es juguen més de 800 milions de despesa, però assegura que "presentaran al·legacions".





Els populars entenen que "es tracta d'un pressupost difícil" per la pèrdua d'ingressos provocada pel Covid-19, però retreuen que es perpetuïn impostos que "ofeguen" a persones i empreses quan ara necessitarien ser protegits. En aquest sentit, els populars no comparteixen que es congelin impostos com la taxa de residus, que "s'ha cobrat indegudament causa d'un mal càlcul" i ara la tornen, sinó que es "consolida".





La portaveu de Cs a l'AMB, Llum Guilarte, denuncia CatalunyaPress que "el Govern quadripartit de l'AMB de PSC, Comuns, ERC i JuntsxCat un cop més ha utilitzat la seva àmplia majoria per menysprear als partits de l'oposició i no ens han deixat el temps necessari per poder estudiar el pressupost com hauria de ser ".





Per aquesta raó, en Cs també s'han abstingut "amb l'objectiu de poder presentar al·legacions a la mateixa, que siguin negociades amb el quadripartit de Govern i poder revertir impostos com el tribut metropolità que tant de mal està fent a les butxaques dels 18 municipis afectats "





Llum Guilarte assegura que el seu partit es posa "a disposició del quadripartit per revertir els efectes nefastos del tribut i altres taxes i impostos, però fins ara sempre ens hem trobat amb la negativa per part seva. Fins i tot votant en contra de les nostres mocions contràries a aquest tribut ".





ELS PRESSUPOSTOS





En relació al pressupost propi de l'AMB, la previsió d'ingressos i despeses és de 875.163.798,30 euros, que es formula sense dèficit inicial i que representa un augment del 5,96% (49.225.136,94 € en termes absoluts) respecte els comptes de l'any 2020.





El pressupost consolidat de l'AMB l'integren la mateixa institució, el del seu organisme autònom Institut Metropolità del Taxi (IMET) i l'entitat pública empresarial local Institut Metropolità de Promoció del Sòl i Gestió Patrimonial (IMPSOL).





Així mateix, s'inclou Transports de Barcelona; de Ferrocarril Metropolità de Barcelona; Projectes i serveis de mobilitat; Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), Informació i Servei; Societat Metropolitana de Rehabilitació i Gestió (REGESA) i Regesa Aparcaments i Serveis.





També hi ha els consorcis que formen part del sector públic institucional de l'AMB: el Consorci Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB), el Consorci de Parc Natural de la Serra de Collserola, el Consorci Besòs Tordera i el Consorci Ecoparc 4.





Segons l'AMB, aquest pressupost posa "especial èmfasi en les polítiques socials per fer front a la crisi sanitària, social i econòmica que pateix tot el territori" per la pandèmia de la Covid-19, a més d'adaptar i mitigar l'emergència climàtica i la lluita contra la contaminació.





INGRESSOS





En relació als ingressos provinents de tributs i taxes, preveu 124.900.000 de la taxa metropolitana de tractament de residus (TMTR) i 127,2 milions del tribut metropolità, que es correspon amb el padró del tribut aprovat per al 2020.





Altres fonts d'ingressos són les transferències de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), de 101,8 milions; finançament dels Fons Feder, de 9.360.000 i ingressos vinculats a la recollida selectiva de residus de 38,3 milions, entre d'altres.





DESPESES





En l'apartat de despeses, destaquen els 183 milions que es destinaran a la prevenció i gestió de residus i les dotacions per atendre les competències metropolitanes dins de la gestió del cicle de l'aigua, de 104 milions.





També cal subratllar l'assignació de 140.400.000 per als serveis de gestió indirecta del transport públic i els 155.700.000 que s'aportaran a l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM).